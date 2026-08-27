Este jueves, 27 de agosto de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.535 para la compra y $ 1555.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 16.43%, es inferior al 17.50% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.570, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1400.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: