En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este jueves 27 de agosto

Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este jueves, 27 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este jueves 27 de agosto

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los costos de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 79.523 u$s

Ethereum: 2.503,2 u$s

BNB: 707,2 u$s

SpaceX (bStocks): 140,2 u$s

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

La cotización de Bitcoin ha mostrado una evolución positiva en las últimas 24 horas, con un incremento del 1.28%. Actualmente, su precio se sitúa en 79,523.03 dólares, lo que refleja la continua atracción que esta criptomoneda ejerce entre los inversores. En pesos argentinos, su valor alcanza los 127,912,793.76, lo que indica un fortalecimiento en el mercado local y una mayor adopción y confianza en el uso de Bitcoin como activo digital.

Por otro lado, Ethereum también ha experimentado una variación favorable en el último día, con un aumento del 1.59%. Su precio en dólares es de 2,503.24, mientras que en pesos argentinos asciende a 4,026,461.54. Esta tendencia al alza resalta el interés creciente en la plataforma de contratos inteligentes de Ethereum, que sigue siendo un pilar fundamental en el ecosistema de las criptomonedas.