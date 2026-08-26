El clima en Neuquén estará marcado por un fuerte temporal durante este miércoles 26 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por lluvias para distintos sectores de la provincia, con precipitaciones que podrían ser intensas.

La advertencia alcanza principalmente a sectores cordilleranos y precordilleranos, donde se espera que el mal tiempo continúe durante la jornada.

Alerta naranja por lluvias: qué zonas de Neuquén serán las más afectadas

El nivel naranja contempla fenómenos meteorológicos peligrosos y se concentra especialmente en la franja cordillerana y precordillerana del centro y norte de Neuquén.

Entre las zonas que podrían registrar las condiciones más adversas se encuentran Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas, El Huecú, Loncopué, Las Lajas y Aluminé, además de sectores cercanos.

Las precipitaciones podrían presentarse de forma persistente, con períodos de mayor intensidad.

Alerta naranja en Neuquén: el SMN advierte por lluvias intensas, nieve y viento en zonas cordilleranas y precordilleranas de la provincia. Shutterstock / Composición Canva

Cuándo llegará el momento más complicado del temporal en Neuquén

El SMN prevé que las condiciones de mayor inestabilidad se mantengan durante este miércoles 26 de agosto, por lo que el temporal podría extenderse durante buena parte de la jornada.

La combinación de lluvia, nieve y viento en sectores cordilleranos puede generar cambios rápidos en las condiciones de circulación. Por este motivo, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar y evitar desplazamientos que no sean indispensables en las zonas bajo alerta.

Alerta amarilla por viento: qué otras localidades deben estar atentas

Además de las lluvias, continúa vigente una alerta amarilla por viento para distintos sectores de la provincia. La advertencia alcanza principalmente áreas de la cordillera sur y del centro neuquino.

Entre las localidades y zonas alcanzadas aparecen San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Las Coloradas y Piedra del Águila.