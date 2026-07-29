Las tormentas se darán durante toda la jornada en diferentes puntos del país.

El clima en la Argentina comenzó con varias provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

En el caso de la zona norte del país, varias provincias tendrán la llegada de una fuerte tormenta, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

Según el SMN, las siguientes provincias tienen alertas meteorológicas por la inestabilidad del clima:

Entre Ríos : alerta amarilla por tormentas.

Misiones : alerta amarilla por tormentas.

Corrientes: alerta amarilla por tormentas.

La alerta amarilla se encuentra vigente para toda la jornada.

Cabe destacar que el informe del SMN lanzó una alerta meteorológica a corto plazo para las provincias mencionadas, las cuales tendrán tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, durante la jornada de este miércoles 29 de julio.

Localidades afectadas por las tormentas fuertes con lluvias intensas

Entre Ríos :

Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Corrientes :

Monte Caseros, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel.

Misiones :

Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.

Las medidas de seguridad para estas localidades

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de precauciones a tomar durante las próximas horas:

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con inestabilidad para el resto de la semana y se esperan lluvias hacia el fin de semana. Por su parte, está pronosticado un descenso en las temperaturas con mínimas de 10 y máximas de 15 grados.