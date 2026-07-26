Un fenómeno astronómico excepcional está cada vez más cerca y miles de personas ya comenzaron a planificar dónde verlo. Se trata del eclipse solar total más largo del siglo, un evento que no volverá a repetirse hasta dentro de 157 años.

España será uno de los lugares con mejores condiciones para disfrutarlo. En particular, Euskadi y la provincia de Álava aparecen entre los puntos privilegiados para observar el eclipse en toda su magnitud, según datos difundidos por EFE.

Además de la península ibérica, la totalidad del eclipse también podrá apreciarse desde Islandia y Groenlandia, aunque solo dentro de una estrecha franja de visibilidad.

Cómo será el eclipse solar más largo del siglo: los detalles

El fenómeno alcanzará su punto máximo cuando la Luna cubra completamente al Sol, generando una oscuridad momentánea que permitirá observar estrellas e incluso algunos planetas. Durante ese lapso también se podrán ver efectos característicos de estos eventos.

Entre ellos aparecen las “Perlas de Baily”, destellos de luz que se producen cuando los rayos solares atraviesan los relieves de la superficie lunar. Luego se forma el llamado “anillo de diamante”, un brillo intenso que marca el inicio o el final de la totalidad.

El próximo 2 de agosto del 2027 llega el eclipse más largo del siglo. Fuente: Shutterstock Archivo El Cronista

La franja de visibilidad total será limitada y abarcará principalmente regiones como Groenlandia, Islandia y parte de la península ibérica , mientras que otras zonas lo verán de forma parcial.

Cuándo sucederá el eclipse más largo del siglo

El evento tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos. Esta extensión lo posiciona como el eclipse total más largo del siglo XXI.

Podrá observarse en el norte de África, Medio Oriente y algunas regiones del sur de Europa. La duración exacta dependerá del punto geográfico desde donde se lo observe.

Cómo ver el eclipse de forma segura

Para observar el eclipse es necesario utilizar protección visual adecuada durante todas sus fases parciales. Solo durante el momento de totalidad se podrá mirar directamente sin riesgo, cuando el Sol esté completamente cubierto.

El uso de gafas homologadas es fundamental para evitar daños en la vista. Incluso una exposición breve sin protección puede generar lesiones oculares.

Aunque este fenómeno será uno de los más relevantes del siglo, en los años siguientes también se registrarán otros eventos astronómicos, como un eclipse parcial previsto para enero de 2028.