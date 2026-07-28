Con el paso del tiempo, el sarro se convierte en uno de los problemas más comunes del baño.

Las manchas blancas en las canillas, los depósitos en el inodoro y la acumulación de minerales no solo afecta la apariencia, sino que también puede dificultar la limpieza cotidiana.

Aunque el vinagre y el bicarbonato de sodio suelen ser las soluciones más populares, existe otra alternativa que gana cada vez más adeptos por su eficiencia: el ácido cítrico en polvo, un ingrediente natural que ayuda a disolver el sarro sin dañar las superficies.

Cómo sacar el sarro del inodoro de forma rápida y efectiva

El ácido crítico es un compuesto presente de forma natural en frutas como el limón y puede adquirirse en dietéticas, casas de productos naturales y tiendas especializadas.

Para limpiar el inodoro y eliminar el sarro adherido, se recomienda seguir estos pasos:

Disolver entre dos o tres cucharas de ácido cítrico en agua caliente.

Verter la preparación dentro de la taza del inodoro.

Dejar actuar durante la noche.

Al día siguiente, cepillar la superficie y descargar la cadena.

Este método ayuda a desprender los restos de cal acumulados y dejar la porcelana con mejor aspecto, sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Cómo limpiar las canillas con sarro y dejarlas como nuevas

Las griferías suelen acumular depósitos de minerales, especialmente en zonas donde el agua es muy dura.

En casos de canillas llenas de sarro, el limón puede convertirse en un gran aliado:

Cortar un limón por la mitad.

Frotarlo directamente sobre las zonas con sarro.

Esperar entre 10 y 15 minutos.

Enjuagar con agua caliente y secar con un paño limpio.

El ácido natural del limón contribuye a aflojar las incrustaciones y devolver el brillo a las superficies metálicas.

Cómo evitar que se acumule sarro en el baño

Más allá de eliminar el sarro cuando aparece, algunos hábitos pueden ayudar a prevenir su formación y mantener el baño limpio por más tiempo.

Las principales recomendaciones son: