Un marcado cambio en las condiciones meteorológicas afectará a distintas regiones del país durante el fin de semana largo, con lluvias, tormentas, fuertes ráfagas y un importante contraste de temperaturas. El escenario más inestable se espera entre el sábado y el lunes, cuando las precipitaciones podrían intensificarse y extenderse a varias provincias.

Sábado: lluvias y chaparrones avanzan sobre el centro del país

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado en gran parte de la Argentina. En la zona cordillerana continuarán las lluvias y nevadas, mientras que las precipitaciones comenzarán a ganar terreno en la región central.

Las lluvias y chaparrones se volverán más frecuentes sobre el norte de la Patagonia, La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente inestabilidad.

A medida que avance la jornada, el sistema podría favorecer un empeoramiento progresivo de las condiciones meteorológicas, preparando el escenario para un domingo y lunes con mayor actividad de lluvias y tormentas.

Domingo: lluvias en Buenos Aires y tormentas en el Litoral

Durante el domingo, el avance de un sistema de baja presión frente a las costas patagónicas favorecerá la continuidad de las condiciones inestables.

Durante las primeras horas del día podrían registrarse lluvias y lloviznas sobre el este del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, un frente que se ubicará sobre el centro del Litoral generará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas de variada intensidad en el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, algunas de ellas con posibilidad de alcanzar intensidad fuerte.

Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lunes feriado: fuerte contraste térmico y tormentas

El panorama cambiará considerablemente durante el feriado del lunes 17, con diferencias marcadas entre las distintas regiones del país.

Mientras que el norte del Litoral podría tener una jornada estable y muy cálida, con temperaturas que superarían los 30 °C, en sectores del centro del Litoral persistirán las condiciones adversas.

En esa región podrían producirse lluvias y tormentas de manera recurrente durante gran parte del día, con acumulados de precipitación que podrían ser significativos.

Además, las precipitaciones se extenderían hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, la región central, Cuyo y el Noroeste Argentino, aunque con distinta intensidad según cada zona.

Nieve en Mendoza: podría llegar a zonas bajas

Una de las situaciones más llamativas del fin de semana se registraría en Mendoza. Sobre el centro y sur de la provincia, las condiciones podrían favorecer la aparición de nieve incluso en sectores bajos durante las primeras horas del lunes.

De concretarse el escenario previsto, localidades como San Rafael y distintos sectores del Valle de Uco podrían amanecer cubiertos de blanco, en un episodio invernal poco habitual para algunas zonas.