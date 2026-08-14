La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 14 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.460, cifra que demuestra una diferencia de -3,3% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda extranjera, reflejando posibles cambios en la economía y la demanda del mercado. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se desarrollan los próximos días para entender si esta tendencia se mantendrá.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 34.51%, es superior a la volatilidad anual del 33.14%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: