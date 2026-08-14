Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas

México se prepara para un fin de semana con lluvias intensas en distintas regiones del país. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con información emitida el jueves 13 de agosto de 2026, anticipa precipitaciones fuertes a intensas, descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo en varios estados.

Aunque el título identifica al período como el “más lluvioso del siglo”, el aviso meteorológico no establece oficialmente que se trate de un récord histórico. Lo que sí señala es una alta probabilidad de lluvias de distinta intensidad entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, con algunas de las zonas más afectadas concentradas en el noroeste, occidente, centro y sur del país.

Atención: estas son las zonas que tendrán las tormentas más fuertes

El período con mayor actividad comenzará el sábado 15 de agosto, cuando el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos mantendrán condiciones favorables para lluvias importantes.

El pronóstico ubica las precipitaciones más intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

También se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Sábado 15 de agosto: dónde lloverá más

El sábado será una de las jornadas con mayor intensidad de lluvias dentro del pronóstico extendido.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se concentrarán en:

Sonora: este y sureste.

Sinaloa: norte y centro.

Chihuahua: oeste y suroeste.

Durango: noroeste y oeste.

Nayarit: norte y centro.

Además, habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

En varias de estas regiones, las tormentas podrían presentar actividad eléctrica y granizo.

Domingo 16 de agosto: estas serán las zonas más afectadas

Para el domingo, el pronóstico marca un foco especial en Guerrero, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur del estado.

También se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Habrá además chubascos con lluvias puntuales fuertes en Colima, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, mientras que otras regiones del país tendrán lluvias de menor intensidad.

En esta jornada también podrían registrarse descargas eléctricas y granizo, especialmente en las zonas donde se presenten las tormentas más fuertes.

Lunes 17 de agosto: dónde continuarán las lluvias

El lunes la actividad seguirá concentrada principalmente sobre el noroeste y occidente de México.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se pronostican para Sinaloa y Nayarit.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán y Jalisco.

En otras regiones habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes, entre ellas Colima, Guerrero, Estado de México y Veracruz.

Estados donde se esperan fuertes ráfagas de viento

El sábado 15 de agosto, las rachas más fuertes podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Oaxaca, mientras que otras entidades tendrán rachas de entre 40 y 60 km/h.

Para el domingo, se prevén rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec.

Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas ChatGPT + Canva

El lunes, las ráfagas de mayor intensidad se concentrarán especialmente en Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, aunque también habrá vientos fuertes en varios estados del norte y centro del país.

El SMN advierte que las rachas fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las condiciones pueden complicarse durante las tormentas.

Qué estados tendrán posibilidad de granizo

La caída de granizo aparece dentro de las condiciones asociadas a las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pronosticadas para este período.

El fenómeno puede presentarse junto con tormentas eléctricas y ráfagas fuertes de viento, especialmente en las regiones donde se esperan los mayores acumulados.

Por eso, los estados con lluvias intensas durante el sábado, domingo y lunes deberán seguir las actualizaciones meteorológicas, ya que la distribución exacta de las tormentas puede modificarse con las siguientes actualizaciones del pronóstico.

Las zonas que deben estar más atentas durante el fin de semana

Según el pronóstico extendido, las regiones que concentran los mayores acumulados durante estos días son:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

La intensidad y ubicación de las lluvias variará según el día. El pronóstico del SMN mantiene además condiciones para descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves en las zonas donde se presenten las precipitaciones más fuertes.

Para el lunes 17 de agosto, los máximos previstos se concentrarán en Sinaloa y Nayarit, con lluvias muy fuertes y puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.