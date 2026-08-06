Se viene el diluvio del año que durará 24 horas y traerá tormentas y granizo: a qué zonas afectará

El clima en Buenos Aires comenzó con condiciones meteorológicas adversas por fuertes lluvias y una alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas en parte de la provincia.

El pronóstico señala que durante gran parte del día estará nublado y con abundante caída de agua. ¿Cuándo deja de llover?

Cuándo deja de llover en Buenos Aires

El pronóstico del tiempo para Buenos Aires señala que las lluvias estarán presentes durante todo el día con temperaturas de entre 9° y 13°.

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Las ráfagas de viento alcanzarán los 70 kilómetros por hora y la actividad eléctrica será constante.

Desde el SMN informaron que recién a la noche se despejará el cielo para dar paso a una noche fresca.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

Tras las tormentas, el viernes bajarán las temperaturas hasta los 5° durante la mañana con cielo despejado. El fin de semana una ola de frío golpeará con mínimas de 4° y máximas de 13°