El riesgo país subió este viernes 1,7% y trepó hasta los 480 puntos básicos. En lo que va del mes, aumentó 11%, ante un clima internacional más adverso y el desacople de la Argentina de los emergentes. En la semana, en tanto, creció desde 451 hasta 480 unidades.

Se trató de una rueda donde los activos argentinos operaron en rojo, en sintonía con los mercados globales. Los Globales cayeron hasta 0,4% en Wall Street, mientras que en la plaza local bajaron hasta 0,8%, con el título más largo, con vencimiento a 2046, liderando las pérdidas.

“La dinámica de los Globales y del universo emergente/distressed muestra un desacople más evidente. El ETF EMB avanza 0,1% en la semana, marcando una divergencia frente al desempeño de los Globales. De hecho, al comparar la performance efectiva de los bonos argentinos con la que hubieran registrado de haberse movido únicamente en línea con el universo emergente, ajustando además por el mayor beta que caracteriza a la deuda local, estimamos que durante la última semana deberían haber avanzado alrededor de 0,2%”, advirtieron desde PPI.

Las acciones también sufrieron el castigo. El Merval medido en dólares bajó 2,1%, hasta u$s 1859. En pesos, en tanto, cayó 1,8 por ciento.

Los papeles argentinos cayeron hasta 4% en la plaza local. Los bancos encabezaron las pérdidas: el Supervielle perdió 4,4 por ciento, seguido por BBVA y Transportadora de Gas del Norte.

Los ADR de empresas argentinas, por su parte, también cayeron. Globant bajó 8,8 por ciento en Wall Street.