En esta noticia Infraestructura, empleo y orden fiscal

El debate en torno a la presión tributaria en los municipios de la provincia de Buenos Aires sumó una nueva herramienta, presentada este viernes por el senador provincial y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

El “Semáforo Fiscal Municipal”, creado en conjunto con economistas y especialistas en asuntos tributarios, permite a empresarios, comerciantes y vecinos comparar la presión fiscal, las tasas, el empleo y la infraestructura, entre otros aspectos, de los municipios bonaerenses con más de 60.000 habitantes .

La iniciativa había sido presentada previamente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, quienes valoraron la herramienta en línea con el discurso fiscal del Gobierno, que desde diciembre de 2023 cuestiona la elevada presión tributaria y plantea que puede producir efectos negativos sobre la actividad económica y generar incentivos a la evasión .

Hoy le presenté al ministro de Economía @LuisCaputoAR el Semáforo Fiscal Municipal que lanzaremos este viernes y que ya le había mostrado antes al presidente @JMilei. Una herramienta para promover la competencia tributaria entre municipios, comparando presión fiscal, tasas,… pic.twitter.com/eQbThEFW9e — Diego Valenzuela (@dievalen) August 11, 2026

“Los municipios tenemos que abordar este desafío y hacernos cargo de que nos corresponde trabajar por el desarrollo económico, porque nuestras ciudades necesitan generar empleo. No es solo nuestra responsabilidad levantar la basura o mantener el alumbrado público, sino también velar por el trabajo de nuestra comunidad. No manejamos la palanca de la macroeconomía, pero sí podemos incidir, para bien o para mal”, señaló Valenzuela.

La herramienta fue presentada en el Auditorio de la Torre Macro, ubicada en Puerto Madero, ante empresarios, economistas y tributaristas. Valenzuela estuvo acompañado por la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró: “Siempre la lógica fue que el Estado es el dueño del dinero de los ciudadanos, a partir de los impuestos o las tasas que se les cobra. En esta concepción que plantea Diego (Valenzuela), el Estado es empleado de los ciudadanos. Es lo que tiene que pasar. Damos vuelta la ecuación, que es algo de fondo y muy profundo, porque hasta ahora los argentinos no vivimos con ese concepto”.

Uno de los principales componentes del semáforo, disponible en el sitio menosimpuestos.com.ar, es la medición de la presión fiscal en 52 municipios bonaerenses. El indicador se calcula a partir de un promedio de las alícuotas nominales correspondientes a la banca minorista, los hipermercados, la industria, el comercio minorista y el comercio mayorista . También contempla si el distrito cobra o no la Tasa Vial, un tributo que se cobra por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de GNC.

A partir de estos parámetros, San Pedro es el municipio con menor presión fiscal, con un 0,52%. Le siguen Tres de Febrero (0,55%) y Chivilcoy (0,75%). Los tres distritos se ubican en el extremo “verde” y no cobran tasas viales.

En tanto, los municipios que apenas ingresaron en la categoría “amarillo” son Tigre (1,63%), Coronel Rosales (1,67%) —el único de los tres que no cobra tasa vial— y La Costa (1,74%).

En el extremo más crítico, el “rojo”, aparecen Hurlingham (3,16%), que registra la presión más elevada, Lanús (3,06%) y Marcos Paz (2,88%). Los tres municipios cobran tasas viales y, además, presentan alícuotas superiores al 1% en cada uno de los cinco niveles de actividad utilizados para elaborar la herramienta.

Semáforo Fiscal Municipal

“¿Dónde está la contraprestación? Si un municipio ‘verde’ puede funcionar y ofrecer una contraprestación con tasas de entre el 0,5% y el 1% (presión fiscal), ¿qué justifica que otro funcione con una tasa del 3%?”, apuntó el exintendente de Tres de Febrero.

Infraestructura, empleo y orden fiscal

La herramienta no se limita únicamente a analizar la presión fiscal en los distritos bonaerenses, sino que además evalúa otros aspectos de las administraciones locales.

Uno de ellos es la infraestructura, que contempla los servicios de agua, gas y cloacas . Al igual que en el segmento abocado a la presión fiscal, el “semáforo” calcula el promedio en relación a los indicadores contemplados para la medición (según el Censo 2022).

Vicente López es el municipio con el nivel más alto de infraestructura, con 92,46% de cobertura local. Le siguen Tres de Febrero (90,02%) y San Isidro (89,36%).

En el hemisferio “rojo” se encuentran José C. Paz (19%) y, compartiendo el podio, General Rodríguez y Malvinas Argentinas, con un nivel de cobertura del 24,05%.

Infraestructura

En cuanto al promedio de cobertura, “agua” registra un 70,86%, con un déficit promedio del 29,13%; “cloaca”, un 58,91%, con un déficit del 41,08%; y “gas”, un 59,32%, con un déficit del 40,67%.

Empleo

Entre 2023 y 2025, el empleo privado registrado muestra un comportamiento muy dispar entre los municipios bonaerenses. General Pueyrredón lideró la generación de puestos de trabajo, con 2208 empleos nuevos, seguido por Ezeiza (+1199) y Tres de Febrero (+1190).

Municipio Empleo 2023 Empleo 2025 Generado 1 General Pueyrredón 118.651 120.859 +2.208 2 Ezeiza 31.376 32.575 +1.199 3 Tres de Febrero 56.709 57.899 +1.190

Por el contrario, San Isidro fue el municipio que más empleo perdió en el período analizado, con una caída de 4302 puestos, seguido por La Plata (-3375) y General San Martín (-2946).

Municipio Empleo 2023 Empleo 2025 Perdido 1 San Isidro 98.660 94.358 -4.302 2 La Plata 93.803 90.428 -3.375 3 General San Martín 76.722 73.776 -2.946

Indicadores fiscales

En el semáforo de los indicadores fiscales, que compara el resultado fiscal de 43 municipios bonaerenses y su equilibrio de cuentas en 2025 , muestra un contraste marcado entre los distritos con mejor y peor desempeño.

La Matanza lidera el ranking con el mayor superávit fiscal del sistema: $ 143.590 millones, seguida por San Fernando ($ 38.301 millones) y Zárate ($ 12.917 millones). Los tres distritos lograron sostener un gasto total por debajo de sus ingresos, con niveles de personal/ingreso más bajos : 15,19% en La Matanza y 28,48% en San Fernando.

“La Matanza tiene superávit y lo acumula en caja, en bonos y en plazos fijos. Entonces uno se pregunta: el distrito con mayores necesidades, ¿cómo puede tener ese dinero en un plazo fijo? Explicámelo. Esa plata, en mi humilde opinión —no voy a opinar sobre lo que decidan los matanceros, pero sí puedo dar una opinión política y técnica— debería estar destinada a obras y/o a la baja de impuestos", subrayó Valenzuela.

En el podio negativo aparecen La Plata, Moreno y Morón, los tres con mayor déficit fiscal: $ 45.082 millones, $ 21.495 millones y $ 14.923 millones, respectivamente.

Indicadores fiscales

En el caso de La Plata, el gasto total ($ 457.052 millones) superó ampliamente al ingreso ($ 411.970 millones), con una relación personal/ingreso del 22,28% y una inversión que apenas representa el 27,65% de los ingresos.