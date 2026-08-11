Tras un inicio de semana con condiciones climáticas de bajas temperaturas, clima seco y cielo despejado, el Servicio Meteorológico Nacional ya avisó cuando vuelven las lluvias a Buenos Aires.

Para hoy se espera una mínima de 6° con máximas de 12° y presencia de nubes durante el día.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El pronóstico del tiempo del SMN indica que durante la tarde del miércoles ingresarán lluvias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien no serán tormentas fuertes, se trata del regreso de las precipitaciones tras varios días de clima favorable. La humedad podría ser protagonista con una sensación térmica de entre 8° y 12°.

Luego, durante la noche del jueves, volverán algunos chubascos a CABA con fuerte presencia de vientos y temperaturas similares a la jornada anterior.

Pronóstico del clima para CABA.

Si bien no hay una alerta meteorológica por el temporal, se aconseja siempre prestar atención a los informes oficiales del SMN para estar al tanto frente a posibles cambios.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires en la semana

El Servicio Meteorológico informó cómo seguirá el tiempo durante la semana. Durante el martes habrá una mínima de 6° con máximas de 12°.

Las jornadas del miércoles y jueves estarán marcadas por el paso de leves lluvias por la tarde y presencia de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La mínima se ubicará en 8° y la máxima en 12°.

Para el resto de la semana el panorama mejorará conforme pasen los días. Habrá mínimas de 12° y máximas de 16° con cielo despejado, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.