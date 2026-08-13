Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un jueves de condiciones invernales severas para buena parte del centro y norte del país.

Según el informe oficial, Catamarca y Salta permanecerán bajo alerta amarilla por nevadas y viento, mientras que La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan tendrán alerta amarilla solo por nevadas.

El clima en Argentina vuelve a poner en alerta a la población de varias provincias cordilleranas, que deberán extremar precauciones durante las próximas horas.

Cómo estará el clima en las provincias afectadas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Catamarca : alerta amarilla por venada y viento.

Salta : alerta amarilla por nevada y viento.

La Rioja : alerta amarilla por nevada.

Mendoza : alerta amarilla por nevada.

Neuquén : alerta amarilla por nevada.

Río Negro : alerta amarilla por nevada.

San Juan: alerta amarilla por nevada.

Las alertas amarillas el jueves 13 de agosto. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN ante el temporal

Por la alerta de nevadas, el Servicio Meteorológico recomienda evitar salir salvo necesidad, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, y despejar el exceso de peso de nieve en techos y cubiertas.

Por la alerta de viento, el organismo aconseja asegurar o retirar objetos sueltos que puedan volar, cerrar puertas y ventanas, evitar refugiarse bajo árboles, postes o carteles, y extremar el cuidado al conducir en tramos expuestos.

Qué significa la alerta amarilla según la escala del SMN

La alerta amarilla indica que existe la posibilidad de fenómenos con cierta capacidad de daño, que podrían generar alguna interrupción en las actividades cotidianas. No implica riesgo extremo, pero sí requiere seguir de cerca la evolución del pronóstico oficial y las recomendaciones del organismo.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: