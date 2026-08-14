El IDEAM anticipó un aumento de las lluvias para el cierre de la semana. El occidente y noroccidente del país concentrarán los mayores efectos.

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Colombia tendrá un viernes 14 de agosto marcado por un fuerte incremento de las lluvias, especialmente en el occidente y noroccidente del territorio nacional. El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ubica a la región Pacífica, Chocó, Antioquia y sectores del norte de la región Andina entre las zonas donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad y cobertura .

El escenario estará relacionado con el tránsito de la Onda Tropical No. 36, que ingresará durante el jueves y viernes y, al interactuar con otros sistemas atmosféricos, favorecerá la persistencia y el fortalecimiento de las lluvias.

¿Dónde lloverá más fuerte en Colombia el viernes 14 de agosto?

La región Pacífica será uno de los principales focos del pronóstico para este viernes. El IDEAM prevé las precipitaciones más fuertes en esta zona y en sectores de Chocó, Antioquia y el norte de la región Andina.

La situación también alcanzará otras regiones del país, aunque con una intensidad diferente. En sectores del Caribe occidental y central, la Orinoquía y la Amazonía se esperan lluvias moderadas, mientras que en el suroriente las precipitaciones serían más dispersas y, en general, de menor intensidad.

De esta manera, el mayor impacto previsto se concentra sobre el corredor occidental y noroccidental de Colombia, que tendrá que afrontar una jornada con mayor presencia de nubosidad y lluvias.

Se aproxima la tormenta del siglo con fuertes vientos y lluvias intensas: cuáles son las zonas en alerta por las Ondas Tropicales 34 y 36. ChatGPT + Canva

¿Qué tiene que ver la Onda Tropical 36 con las lluvias en Colombia?

La Onda Tropical No. 36 será uno de los factores determinantes para explicar el aumento de las precipitaciones hacia el final de la semana.

Según el IDEAM, este sistema ingresará entre el jueves y el viernes y tendrá interacción con otros sistemas atmosféricos. Esa combinación favorecerá un incremento de la nubosidad y reforzará las condiciones para la persistencia de las lluvias.

Para el jueves 13 ya se esperaba un incremento de las precipitaciones entre moderadas y fuertes en el noroccidente, especialmente en Chocó, Antioquia y sectores del norte de la región Andina. También se anticipaban lluvias en el sur de Córdoba y zonas cercanas al golfo de Urabá.

¿La Onda Tropical 34 también afectará el tiempo este viernes?

La Onda Tropical No. 34 también forma parte del panorama meteorológico de esta semana, aunque su mayor influencia estaba prevista para los primeros días.

El IDEAM explicó que la Onda No. 34 favorecería principalmente las lluvias del lunes y martes, mientras que la Onda No. 36 tendría protagonismo entre jueves y viernes. Esto explica el comportamiento progresivo de las precipitaciones que se espera durante la semana.

El martes 11, por ejemplo, las lluvias moderadas a fuertes ya tenían como principales áreas de atención a Chocó, el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero y el occidente del Valle del Cauca .

¿Qué pasará con el clima en el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía?

El viernes no todo el territorio colombiano tendrá el mismo comportamiento meteorológico.

En sectores del Caribe occidental y central se esperan lluvias moderadas. La Orinoquía y la Amazonía también tendrán precipitaciones de este nivel, mientras que en el suroriente del país serían más dispersas y, en términos generales, menos intensas.

El panorama contrasta con el occidente del país, donde se concentrará la mayor intensidad de las lluvias. Por eso, el IDEAM prevé que el viernes sea el día con mayor extensión e intensidad de las precipitaciones sobre el occidente colombiano durante esta semana.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá el viernes 14 de agosto?

Bogotá no aparece entre las zonas donde el IDEAM pronostica las lluvias más fuertes para el viernes. El comportamiento previsto para la capital durante la semana contempla un aumento de la nubosidad desde el miércoles y la posibilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada.

Por su parte, el organismo anticipa que en diferentes sectores de la región Andina se presentarán descensos importantes de temperatura durante las madrugadas del martes, miércoles y jueves, con niveles de alerta de mayor consideración en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

¿Cuándo será el momento de mayor intensidad de las lluvias?

El pronóstico marca una evolución clara: las lluvias aumentarán progresivamente hacia el final de la semana y el viernes 14 de agosto será la jornada de mayor extensión e intensidad sobre el occidente del país .

La región Pacífica y sectores de Chocó, Antioquia y el norte de la región Andina serán los principales puntos de atención. El tránsito de la Onda Tropical No. 36 reforzará este escenario al interactuar con otros sistemas atmosféricos.

Ante este panorama, el IDEAM pidió a la ciudadanía mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales sobre lluvia, viento, temperatura, humedad y nubosidad a través de sus canales de información.