Los bancos no abrirán el próximo lunes.

Se informó que todos los bancos del país cerrarán durante 72 horas y ciertas operaciones no podrán realizarse, por lo cual se recomienda reprogramar los turnos para poder hacer trámites bancarios. Conocé los motivos y cuándo reabren normalmente.

Los bancos cierran por 72 horas por esta razón

El Banco Central de la República Argentina detalló dentro del calendario de feriados bancarios , que el próximo lunes 17 de agosto las sucursales de todo el país permanecerán cerradas y no brindarán atención al público por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Por tal motivo, los bancos estarán cerrados durante tres jornadas consecutivas ya que los sábados y domingos no brindan atención al público y se le sumará el lunes 17 de agosto.

El cierre es por el feriado del 17 de agosto. Generado con IA.

Cuándo reabren los bancos

Asimismo, el martes 18 de agosto reabrirán normalmente en los horarios habituales de cada sucursal y se retomarán los trámites presenciales y operaciones que requieran la apertura de los mismos.

Qué trámites y operaciones no se podrán hacer

Durante el cierre de los bancos, los siguientes trámites no estarán habilitados y se deberá aguardar hasta el martes 18 para poder llevarlos a cabo.

Trámites presenciales en ventanillas.

Depósitos y extracciones por ventanilla.

Validación de documentación física.

Operaciones cambiarias oficiales (compra y venta de dólares).

Altas de productos que requieran firmas como cuentas, tarjetas y préstamos.

Las operaciones que sí se pueden hacer

Pese a que los bancos están cerrados, hay operaciones que sí permanecerán habilitadas y podrán hacerse sin restricciones durante el fin de semana largo.

Dichos trámites son: