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Los usuarios de Cuenta DNI tienen este jueves 13 de agosto la posibilidad de acceder a uno de los beneficios sin tope de reintegro que ofrece el Banco Provincia para todos sus clientes.

Si bien el esquema de promociones no está atado a un grupo poblacional específico, el descuento del 10% previsto para esta jornada alcanza a un rubro vinculado con compras que realizan habitualmente los jubilados.

Las personas usuarias de la aplicación podrán acceder a esta oportunidad de ahorro siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Cuenta DNI habilitará un 10% de descuento sin tope de reintegro en este rubro

El beneficio que ofrece Cuenta DNI de obtener un 10% de descuento utilizando la app durante el jueves 13 de agosto aplica para compras realizadas en farmacias y perfumerías adheridas .

Cuenta DNI ofrece la posibilidad de acceder con su billetera a un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, sin tope de reintegro (Foto: Archivo).

Aquellos usuarios podrán acceder al ahorro en todos los comercios alcanzados por la promoción, con la particularidad de que no se establece un tope de reintegro.

Esta característica la distingue de otras rebajas y descuentos que sí establecen un monto máximo de devolución. Al respecto, se destacan los siguientes puntos:

Descuento : 10%.

Días disponibles : miércoles y jueves.

Rubro : farmacias y perfumerías.

Tope de reintegro: sin tope.

Uno por uno: todos los descuentos que ofrece Cuenta DNI en agosto

Durante el corriente mes, los usuarios de Cuenta DNI tendrán la posibilidad de acceder a múltiples promociones en compras cotidianas, además de farmacias y perfumerías.

Los beneficios aplican para comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, garrafas y otros rubros.

Entre los principales descuentos, se encuentran:

Comercios de cercanía : 20% de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.

Garrafas : 40% todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes.

Gastronomía : 25% los sábados y domingos, con hasta $8.000 de reintegro semanal.

YPF Full : 25% los sábados y domingos, con tope semanal de $8.000; no aplica para combustibles.

Marcas destacadas: 30% todos los días, con tope mensual de $15.000.

También continúa el 40% de descuento en universidades, eventos, entidades educativas y clubes, con un máximo de $6.000 por semana y por persona, monto que se alcanza con compras por $15.000.

Cuenta DNI: qué otros descuentos mantienen el beneficio sin tope de reintegro y cuotas sin interés

Cabe recordar que el descuento en farmacias y perfumerías no es el único beneficio de Cuenta DNI que no establece un máximo de reintegro durante agosto. En la lista de rubros que también cuentan con esta ventaja, figuran las librerías de texto, con un 10% los lunes y martes, también sin tope .

Los usuarios de esta billetera digital no deben olvidar que quienes cuenten con tarjetas de crédito vinculadas a la app también pueden acceder a otro tipo de promoción, como compras con hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que pertenezcan al rubro alimentos .

La oferta aplica para operaciones realizadas con el QR de la aplicación.