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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de vientos polares a las regiones cordilleranas que traerán fuertes tormentas.

Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con tres días en donde las lluvias, el granizo y la nieve serán constantes junto con una ola polar de 3°.

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Qué localidades están bajo alerta por tormentas

La provincia de Neuquén quedará envuelta bajo un sistema de tormentas desde el martes hasta el jueves. Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día (Fuente: ChatGPT).
Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día (Fuente: ChatGPT).ChatGPT - creada con IA

Las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura enfrentarán un pronóstico del tiempo complicado con condiciones que podrían suspender las actividades al aire libre.

Desde el SMN dieron pautas a seguir para que el paso del temporal no genere complicaciones:

  • Limpiar drenajes y sumideros para que el agua circule de forma libre.
  • Guardar los objetos que queden en balcones y patios.
  • Evitar realizar actividades al aire libre.
  • Mantenerse alejado de árboles.
  • Resguardarse bajo techo.
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Cómo estará el clima en Buenos Aires y cuándo llegarán las lluvias

Buenos Aires comenzó la semana con un clima seco y despejado, pero el pronóstico extendido del clima señala la llegada de tormentas para el viernes.

Una de las particularidades del temporal que azotará la Ciudad y el conurbano es que llegará con un aumento de las temperaturas hasta los 19°, por lo que la humedad será protagonista de la jornada.

Se esperan lluvias combinadas con vientos de hasta 41 kilómetros por hora que darán paso a un sábado fresco con mínimas de 10° y máximas de 17°.