Tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia, miles de trabajadores disfrutarán de otros tres días de descanso seguidos gracias que declararon feriado el lunes 20 de julio.

A diferencia del 9 de julio, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un cese de tareas local.

Quiénes serán beneficiados por el feriado del lunes 20 de julio

La localidad de Carlos Pellegrini a conmemorará su aniversario fundacional número 119 el próximo lunes, fecha que conmemora la expansión del ferrocarril y una fuerte iniciativa privada de colonización agrícola.

Montaje EC

De esta manera, los trabajadores de la administración pública y los trabajadores bancarios local tendrán el día libre y disfrutarán de un fin de semana largo. En caso de los empleados del sector público, dependerá de la decisión de cada empleador.

Qué pasará con el feriado del 17 de agosto

Desde el Gobierno nacional informaron que el próximo fin de semana largo será en agosto porque el 17 será el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Si bien se trata de un feriado trasladable, al caer lunes no se moverá y brindará un descanso de tres días a todos los argentinos.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados y días no laborables del 2026 indica lo siguiente: