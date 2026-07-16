La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 16 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 4305 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 16 de julio

1° 4305 11° 3571 2° 5499 12° 9380 3° 2149 13° 2616 4° 9276 14° 5857 5° 1724 15° 0876 6° 3206 16° 2528 7° 5825 17° 2184 8° 3518 18° 6911 9° 9144 19° 1457 10° 5559 20° 6796

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; invita a confiar en tus instintos y en tu capacidad de adaptación.

Si el Gato es amistoso sugiere buena fortuna y protección; si es agresivo puede advertir engaños, celos o miedos ocultos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.