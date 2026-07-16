Las condiciones meteorológicas cambiarán por la llegada de una fuerte tormenta con granizo y una ola de frío polar que hará descender las temperaturas hasta los 2°.

La alerta roja del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) se debe a vientos provenientes de la Cordillera de los Andes que ingresarán con intensas lluvias y nieve que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

La provincia de Neuquén quedará envuelta bajo un sistema de tormentas desde el jueves hasta el viernes. Las lluvias serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

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Las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura enfrentarán un clima complicado con condiciones que podrían suspender las actividades al aire libre.

Desde el SMN dieron pautas a seguir para que el paso del temporal no genere complicaciones:

Limpiar drenajes y sumideros para que el agua circule de forma libre.

Guardar los objetos que queden en balcones y patios.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantenerse alejado de árboles.

Resguardarse bajo techo.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Buenos Aires comenzó la semana con un clima seco y despejado, pero el pronóstico del tiempo señala la llegada de fuertes tormentas para el viernes.

Una de las particularidades del temporal que azotará la Ciudad y el conurbano es que llegará con un aumento de las temperaturas hasta los 21°, por lo que la humedad será protagonista de la jornada.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico extendido del clima señala un jueves con el cielo soleado y máximas de 20°.

El viernes llegarán las tormentas con una alta humedad que darán paso a un fin de semana con mínimas de 10° y máximas de 15°.