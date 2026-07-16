En la Ciudad de México (CDMX) se mantendrá el temporal de lluvias durante este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intervalos de chubascos principalmente por la tarde y noche, los cuales podrían presentarse de forma dispersa y estar acompañados de descargas eléctricas.

Estas condiciones estarán favorecidas por la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, el ingreso de humedad y una nueva onda tropical que se desplazará sobre el territorio nacional en combinación con otros sistemas atmosféricos.

Asimismo, en la capital del país se pronostican rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan desprenderse debido a las ráfagas.

Un muro de frío polar invadirá el país a partir de hoy y las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 km/h: hay alerta en todos estos estados gcuellar

Aunque las precipitaciones ayudarán a mantener un ambiente templado en la Ciudad de México, también podrían ocasionar encharcamientos, complicaciones viales y disminución de la visibilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad por la tarde y la noche.

Reporte del clima del SMN

El organismo informó que las lluvias previstas entre hasta el 17 de julio serán consecuencia de la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical que avanzará sobre la península de Yucatán y el sureste del país.

A estos sistemas se sumarán el ingreso constante de humedad y los desprendimientos nubosos asociados a un posible ciclón tropical en el océano Pacífico, lo que mantendrá el potencial de lluvias y chubascos en distintas entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México.

En cuanto al frío polar, las mínimas previstas son:

Jueves: 14 °C.

Viernes: 14 °C.

Sábado: 14 °C.

Domingo: 14 °C.

Habrá mañanas frescas y un ambiente frío constante al inicio de cada jornada.

Alerta por temporal de lluvias en México

Las condiciones previstas por el SMN son las siguientes:

Ciudad de México: intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

Estado de México: intervalos de chubascos.

Puebla: intervalos de chubascos.

Hidalgo: intervalos de chubascos.

Querétaro: intervalos de chubascos.

Guanajuato: intervalos de chubascos.

Morelos: lluvias aisladas.

Tlaxcala: lluvias aisladas.

Además, se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.