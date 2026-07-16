La ley de la atracción y la buena suerte está representada en uno de los símbolos más codiciados por las personas, el dinero. Millones de personas en todo el mundo confían en este principio diario, utilizando diversos amuletos y rituales sencillos para sintonizar su energía personal con la vibración de la abundancia.

Bajo la conocida premisa popular de que el dinero siempre llama al dinero, el uso del dólar doblado portado en la billetera o cartera se ha convertido en el imán preferido para atraer la prosperidad.

Descubre el misterioso ritual del dólar de la suerte: un sencillo método de doblado para activar el poder del ojo que todo lo ve y atraer abundancia a tu vida.

El dólar de la suerte Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo doblar el billete para activar su poder

El arte de doblar el dólar es un ritual tradicional. Al dar forma de pirámide al billete, se concentra la energía mística del ojo que todo lo ve, actuando como un potente imán para la riqueza.

Sigue este paso a paso para realizar el doblado correctamente:

Paso 1: Coloca el billete de un dólar de forma horizontal sobre una superficie plana, con el reverso hacia arriba (donde se encuentran los grandes sellos y la pirámide).

Paso 2: Dobla el extremo izquierdo del billete hacia adentro en diagonal, haciendo coincidir el borde inferior con el borde superior para comenzar a estructurar los ángulos del triángulo.

Paso 3: Realiza un doblez similar en el extremo derecho, doblando la esquina hacia el centro para que ambos lados comiencen a encajar simétricamente sobre la figura central de George Washington.

Paso 4: Dobla el billete por la mitad o en tercios siguiendo las líneas generadas, asegurándote de plegar los excedentes de papel hacia el interior para que la estructura empiece a cerrarse.

Paso 5: Continúa doblando las pestañas sobrantes de los laterales hacia adentro de los pliegues formados, creando un bolsillo interno que sostenga el diseño de manera firme.

Paso 6: Introduce con cuidado las esquinas sueltas dentro de las ranuras o dobleces del papel para asegurar que la figura triangular no se desarme.

Paso 7: Al dar la vuelta al triángulo final o ajustar los pliegues superiores, la pirámide inacabada con el “ojo que todo lo ve” debe quedar perfectamente centrada y visible en una de las caras.

Paso 8: Guarda este amuleto en tu billetera o cartera apuntando con la punta de la pirámide hacia arriba para canalizar y recibir la abundancia diaria.

El signifcado de llevar un dólar doblado en la cartera. El Cronista | CHAT GPT.

El significado de la pirámide y el ojo en la masonería

En la masonería, la pirámide representa la construcción del ser y el progreso, mientras que el ojo simboliza la guía del Gran Arquitecto. Juntos, estos emblemas actúan protegiendo y multiplicando la fortuna de quienes los portan activamente.

¿Qué signica llevar un dólar en la billetera? Fuente: Shutterstock Shutterstock

El color verde como imán de la fortuna

El color verde del billete simboliza crecimiento, renovación y la fuerza de la naturaleza. En el esoterismo financiero, este tono se asocia directamente con el flujo constante de riqueza, la estabilidad económica y la buena fortuna eterna.