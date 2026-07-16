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Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6031 - La Luz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

 1°6031 11°9319
 7781  12°1547
 3°9923 13°4234 
 5183  14°0540 
 4785  15°8369 
 6°7169  16°2571
 3126  17°0846 
 9522  18°3886 
 5230  19°3072 
 10°1560 20°2275 

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con la luz simboliza claridad, guía y esperanza; indica que encuentras respuestas o un nuevo comienzo.

Si es intensa sugiere revelación o despertar; si es tenue, aún hay dudas, pero invita a avanzar con confianza.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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