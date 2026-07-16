En esta noticia ¿Qué significa soñar con la luz?

Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6031 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

1° 6031 11° 9319 2° 7781 12° 1547 3° 9923 13° 4234 4° 5183 14° 0540 5° 4785 15° 8369 6° 7169 16° 2571 7° 3126 17° 0846 8° 9522 18° 3886 9° 5230 19° 3072 10° 1560 20° 2275

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con la luz simboliza claridad, guía y esperanza; indica que encuentras respuestas o un nuevo comienzo.

Si es intensa sugiere revelación o despertar; si es tenue, aún hay dudas, pero invita a avanzar con confianza.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.