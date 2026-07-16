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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 16 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7339 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 16 de julio

 7339 11° 9104 
 2°2708 12° 0807 
 3°6731 13° 9739 
 4°7796 14° 9408 
 5°7075 15° 4833 
 6°0663  16° 6754 
 7°0853 17° 9074 
 8°1084 18° 1104 
 9°5734 19° 0610 
 10°3004 20° 3399 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia simboliza purificación y renovación. Indica liberar cargas, hallar alivio emocional y abrirse a nuevas oportunidades tras un tiempo de sequía o estancamiento.

Si es suave y constante, sugiere fertilidad, esperanza y buenos presagios; si es torrencial, puede reflejar tristeza o desborde emocional. Invita a escuchar tus sentimientos y permitir el cambio.

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