Las lluvias volverán a ganar protagonismo en varias regiones, mientras las temperaturas seguirán bajas en diferentes ciudades.

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Las condiciones meteorológicas cambiarán durante este miércoles 15 de julio con el ingreso de un nuevo frente de inestabilidad que favorecerá el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en distintas zonas de Colombia. En Bogotá, el pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) anticipa lluvias ligeras desde la madrugada, especialmente en sectores del oriente y del sur de la capital, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía planear con anticipación sus desplazamientos.

Aunque en varias ciudades del país se esperan intervalos de sol durante algunos momentos del día, el ambiente permanecerá fresco debido a la presencia constante de nubosidad y al ingreso de aire más frío, una combinación que favorecerá condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

¿Cómo estará el clima en Colombia este miércoles 15 de julio?

El pronóstico para este miércoles apunta a un día con mayor cobertura nubosa, ambiente fresco y episodios de lluvia en diferentes regiones del territorio nacional.

En la región Andina, donde se concentra buena parte de la población colombiana, las precipitaciones podrían presentarse desde las primeras horas de la mañana y extenderse de manera intermitente durante el resto del día.

En ciudades de clima templado y frío, la sensación térmica será inferior a la temperatura registrada debido a la nubosidad persistente y al viento moderado.

¿Qué localidades de Bogotá tendrán lluvias este miércoles?

De acuerdo con el reporte oficial del IDIGER, las precipitaciones más probables durante la madrugada se concentrarán en las localidades de:

Santa Fe.

San Cristóbal.

Ciudad Bolívar.

Usme.

Sumapaz.

La entidad indicó que el inicio de la jornada será frío, con una temperatura mínima cercana a los 8 °C, por lo que recomienda salir con prendas de abrigo y conducir con precaución en caso de presentarse vías húmedas.

¿Por qué aumentarán las lluvias y la nubosidad en varias regiones?

Las condiciones atmosféricas favorecen la formación de abundante nubosidad y el desarrollo de lluvias de intensidad variable durante la mitad de la semana.

Este tipo de escenarios suele generar cambios rápidos en el estado del tiempo, con momentos de cielo parcialmente despejado que pueden dar paso, en cuestión de horas, a lluvias ligeras o moderadas, especialmente durante la tarde y la noche.

Por esa razón, los organismos de gestión del riesgo recomiendan consultar constantemente los reportes oficiales antes de realizar actividades al aire libre.

¿Qué dice el Ideam sobre las condiciones climáticas en Colombia?

Aunque para este miércoles se esperan lluvias en diferentes sectores del país por condiciones meteorológicas de corto plazo, el Ideam mantiene el seguimiento de la evolución del fenómeno de El Niño, que continúa fortaleciéndose y podría modificar los patrones de precipitación durante los próximos meses.

Según el más reciente comunicado de la entidad, existe una probabilidad superior al 97 % de que estas condiciones persistan hasta comienzos de 2027, con posibilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte hacia el último trimestre de 2026.