En esta noticia Cómo les fue a las selecciones que llegaron a la Copa del Mundo como líderes del Ranking FIFA

El histórico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026 tuvo otra recompensa: el equipo de Lionel Scaloni volvió al primer lugar del ranking de la FIFA.

La Albiceleste superó a Francia, que retrocedió al tercer puesto tras su derrota ante España en las semifinales de la Copa del Mundo. Asimismo, el conjunto español escaló al segundo lugar.

Si bien el liderazgo del ranking nternacional tiene un condimento especial, este privilegio viene acompañado por una mala racha: desde que se lo inventó, a mediados de 1993, el seleccionado que llegaba en el primer lugar a una Copa del Mundo nunca pudo ser campeón.

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Cómo les fue a las selecciones que llegaron a la Copa del Mundo como líderes del Ranking FIFA

El primer Mundial que contó con el sistema de posicionamiento por coeficientes que utiliza la FIFA fue el de Estados Unidos 1994. En ese certamen, quien llegaba en el primer puesto era Alemania, pero el campeón fue Brasil , que se ubicaba en el tercer puesto.

En Francia 1998, el seleccionado brasileño , campeón defensor, lideraba la clasificación, pero perdió en la final contra el anfitrión , considerada apenas la 18° mejor selección del momento.

Llegado Corea-Japón 2002, quien estaba en el primer lugar era Francia, pero el campeón volvió a ser Brasil, segundo en el listado. Por su parte, el Mundial de Alemania 2006 fue ganado por Italia , aunque figuraban en el 13° lugar del listado, mientras que el líder, Brasil, quedó eliminado en cuartos de final .

La Copa del Mundo se mudó a África por primera vez en su historia para Sudáfrica 2010 y Brasil volvía a aparecer en el primer lugar pero el campeón fue España , que estaba segunda tras ser campeona de la Eurocopa 2008.

En el Mundial de Brasil 2014, el combinado español aparecía situado en el primer lugar, siendo campeón defensor y bicampeón de Europa, pero sufrió una durísima eliminación en primera ronda. El vencedor fue Alemania, que estaba en el segundo puesto.

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Team Argentina celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Fuente: EPA CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Para Rusia 2018 el primer lugar le pertenecían nuevamente a Alemania, que tampoco pasaría la fase de grupos. Francia, que volvió a levantar el trofeo, estaba en el séptimo lugar.

Finalmente, en Qatar 2022 la estadística siguió sin romperse aunque el resultado fue inolvidable. Si bien el primer puesto le perteneció a Brasil, la Selección argentina, capitaneada por el astro Lionel Messi, alzó la tercer Copa del Mundo de su historia desde el tercer lugar del ranking.