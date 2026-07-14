Las autoridades mantienen vigilancia por posibles emergencias asociadas a tormentas, vendavales y deslizamientos.

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Un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica pondrá bajo observación a varias zonas de Colombia durante este martes 14 de julio, debido a la alta probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias de fuerte intensidad, ráfagas de viento y caída aislada de granizo. Los organismos de gestión del riesgo advierten que las precipitaciones podrían provocar crecientes súbitas, inundaciones urbanas y movimientos en masa, por lo que recomiendan a la ciudadanía seguir los reportes oficiales antes de desplazarse.

Las condiciones serán especialmente complejas en departamentos donde ya existen alertas por saturación de suelos, mientras la nubosidad cubrirá buena parte del territorio nacional durante gran parte de la jornada.

¿Cuáles son las localidades y departamentos con mayor riesgo por lluvias este martes 14 de julio?

El panorama meteorológico muestra una mayor probabilidad de precipitaciones fuertes en sectores de:

Chocó.

Antioquia, principalmente en el occidente y norte.

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Magdalena.

Cesar.

Santander.

Norte de Santander.

Meta.

Casanare.

Caquetá.

Putumayo.

Vaupés.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En estas zonas podrán presentarse tormentas eléctricas, aguaceros persistentes y fuertes ráfagas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, crecientes de quebradas y afectaciones sobre la infraestructura vial. El Ideam también ha señalado que en varias de estas regiones se mantendrán condiciones favorables para lluvias importantes y nubosidad abundante.

El cielo se partirá en dos y bajarán tormentas con granizo y lluvias intensas: alerta roja en todas estas localidades colombianas. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué se esperan tormentas con granizo en Colombia?

La combinación entre altos niveles de humedad, nubosidad de gran desarrollo vertical y variaciones en la temperatura favorecerá la formación de tormentas de mayor intensidad.

En algunos municipios, especialmente durante la tarde y la noche, estos sistemas podrían generar actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento e incluso caída localizada de granizo, un fenómeno que suele presentarse cuando las nubes alcanzan un importante desarrollo en altura.

No todas las zonas experimentarán granizo, pero sí existe la posibilidad de que ocurra de manera puntual en las tormentas más fuertes.

¿Qué significa la alerta roja por lluvias?

Una alerta roja indica que existe una alta probabilidad de que se presenten eventos capaces de generar afectaciones importantes, especialmente en lugares donde los suelos ya se encuentran saturados por lluvias anteriores.

En este escenario aumenta el riesgo de:

Deslizamientos de tierra.

Crecientes súbitas de ríos y quebradas.

Inundaciones en zonas urbanas.

Caída de árboles y postes.

Interrupciones en la movilidad por afectaciones en las vías.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a cualquier actualización emitida por los organismos de gestión del riesgo.

¿Cuánto tiempo durará este episodio de lluvias?

Los modelos meteorológicos indican que las condiciones inestables podrían mantenerse durante las próximas 48 horas, favoreciendo la presencia de lluvias en diferentes momentos del día.

Aunque la intensidad variará entre regiones, el ambiente continuará dominado por abundante nubosidad, temperaturas moderadas y alta humedad, factores que facilitarán la formación de nuevos núcleos de tormenta.