Una medida efectiva para prevenir la formación del sarro consiste en mantener una adecuada limpieza dental y por este motivo, se aconseja cepillarse los dientes al menos dos o tres veces al día, así como utilizar hilo dental para eliminar los restos de placa entre las diversas piezas dentarias.

Ahora bien, muchas veces la gran pregunta gira en torno a qué es el sarro de los dientes y cómo se genera. En este sentido, es importante resaltar que se presenta como una capa endurecida formada por la acumulación de placa bacteriana, que se adhiere a la superficie entre las encías y los dientes.

Esta sustancia calcificada puede provocar serios trastornos de salud oral si no se aborda a tiempo .

¿Cuál es la forma más efectiva de eliminar el sarro dental?

La acumulación de sarro no incide exclusivamente en la estética dental; además, puede dar lugar a enfermedades bucodentales. La presencia continua de bacterias en la línea de las encías puede provocar su retracción, exponiendo las raíces de los dientes y favoreciendo su eventual pérdida.

Cómo lavarse correctamente los dientes. IA Gemini

La forma más segura y eficiente de eliminar el sarro que se encuentra presente es mediante una limpieza profesional realizada por un odontólogo.

No obstante, se recomienda acudir al consultorio cada seis meses o, al menos, una vez al año, según el grado de predisposición de cada persona a esta condición.

Principales afecciones vinculadas al sarro dental que afectan tu salud bucal

Algunas de las afecciones más frecuentes que se relacionan con el sarro dental son:

Gingivitis: es la inflamación de las encías ocasionada por la placa bacteriana. Se manifiesta con enrojecimiento, hinchazón y sangrado durante el cepillado.

Periodontitis: es la evolución severa de la gingivitis que compromete el hueso que sostiene los dientes. Puede resultar en la pérdida irreversible de la pieza dental.

Caries: las bacterias presentes metabolizan los azúcares, generando ácidos que deterioran el esmalte y causan cavidades.

Halitosis: el mal aliento se origina por bacterias que liberan compuestos sulfurados, generando un olor desagradable en la cavidad bucal.

Hipersensibilidad dental: ocurre cuando las encías se retraen, exponiendo los nervios, lo que ocasiona dolor al consumir alimentos o bebidas frías y calientes.

¿Cuándo debes visitar al dentista para eliminar el sarro?

La eliminación del sarro debe llevarse a cabo por un profesional dental utilizando herramientas específicas, como curetas, raspadores manuales y dispositivos de ultrasonido que facilitan la remoción de la placa sin poner en riesgo la integridad dental.

Por qué es importante atender el sarro dental. Shutterstock

Asimismo, además de implementar una rutina diaria de higiene oral, se recomienda visitar al dentista o a un periodoncista cada seis meses, o una vez al año como máximo, con el fin de realizar una limpieza exhaustiva en las áreas que el cepillo no logra alcanzar.

¿De qué manera cepillarse correctamente para evitar la formación de sarro?

Cepillado frecuente: es imperativo cepillarse después de cada comida y antes de dormir, utilizando movimientos suaves y cortos, evitando ejercer una presión excesiva. Es crucial que el cepillo abarque dos o tres dientes simultáneamente y posea cerdas suaves o medianas.

Limpieza de la línea gingival: se recomienda barrer cuidadosamente la unión entre el diente y la encía. Si esta zona presenta sensibilidad, es posible utilizar el dedo con movimientos delicados.

Uso de hilo dental: se debe introducir suavemente entre los dientes y realizar un movimiento de adelante hacia atrás para eliminar la película bacteriana. Es esencial realizar esta práctica al menos una vez al día, siendo lo ideal hacerlo por la noche.

Cepillado de la lengua: este procedimiento contribuye a la eliminación de restos de alimentos y microorganismos que pueden causar mal aliento.

Prevención del sarro: dieta y educación para una mejor salud

La salud bucal se encuentra estrechamente vinculada al bienestar general del organismo. La acumulación de sarro puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades sistémicas, tales como diabetes y problemas cardíacos.

Además, se recomienda utilizar y consumir:

Usar enjuagues con flúor puede contribuir a la prevención de la aparición de sarro.

Alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras, son igualmente beneficiosos para el mantenimiento de encías y dientes saludables.

La mala higiene bucal no solo produce sarro, también puede afectar la salud general. Estudios vinculan enfermedades cardíacas con infecciones orales, sugiriendo que la salud dental influye en la salud total.

Mantener una dieta balanceada y evitar azúcares excesivos beneficia la salud dental. Alimentos ricos en fibra y calcio ayudan a fortalecer los dientes y prevenir la acumulación de placa bacteriana.