Las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar de manera marcada en los próximos días y anticipan un escenario de fuerte impacto en distintas regiones de Argentina.

Mientras el viento del norte seguirá impulsando temperaturas superiores a lo habitual para esta época del año, el ingreso de un intenso frente frío provocará lluvias, tormentas y nevadas de gran magnitud.

Los especialistas advierten que algunas zonas podrían registrar precipitaciones persistentes durante varios días, con acumulados importantes que se extenderían incluso más allá del fin de semana.

Lluvias y tormentas que podrían extenderse hasta la próxima semana

El cambio de tiempo comenzará con el avance de un frente frío desde el oeste del país. Al encontrarse con una masa de aire cálido y muy húmedo instalada sobre el centro y el noreste argentino, se generarán condiciones ideales para la formación de tormentas de variada intensidad.

Las áreas con mayor probabilidad de lluvias fuertes abarcan el este del Litoral, el noreste de Buenos Aires, sectores de Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, los pronósticos indican que el fenómeno tendrá mayor intensidad sobre Uruguay y el sur de Brasil.

Además de las precipitaciones abundantes, existe riesgo de:

Tormentas fuertes o localmente severas.

Ráfagas intensas de viento.

Fuerte actividad eléctrica.

Caída ocasional de granizo.

Acumulados significativos de lluvia en pocas horas.

Los modelos meteorológicos señalan que las precipitaciones podrían mantenerse durante varios días, por lo que algunas regiones continuarían bajo condiciones inestables incluso después del fin de semana .

Se viene un fuerte temporal en Argentina: lluvias, tormentas severas y nevadas intensas podrían extenderse hasta la próxima semana Shutterstock

La cordillera, bajo alerta por nevadas intensas y viento blanco

Mientras el este del país se prepara para las tormentas, el oeste argentino enfrentará un panorama completamente distinto. La llegada sucesiva de sistemas provenientes del Océano Pacífico favorecerá un importante temporal de nieve sobre la cordillera.

Las nevadas afectarán desde el norte de la Patagonia hasta Cuyo y el noroeste argentino, con los mayores acumulados en zonas de alta montaña.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, continúa vigente una alerta naranja debido a que podrían acumularse entre 40 y 60 centímetros de nieve , aunque en algunos sectores esos valores podrían ser incluso superiores.

A esto se sumará la presencia de viento blanco, un fenómeno que reduce drásticamente la visibilidad y dificulta la circulación. En áreas de menor altitud también podrán registrarse episodios de lluvia y nieve mezclada.

Este importante aporte de nieve resulta beneficioso para el manto nival de la cordillera y para la disponibilidad de agua en las cuencas durante los próximos meses, aunque representa un riesgo para quienes deban transitar por caminos de montaña.

El calor será clave para que las tormentas ganen fuerza

Antes del ingreso definitivo del frente frío, gran parte del centro y norte del país continuará bajo la influencia del viento del norte, que mantendrá temperaturas por encima de los valores normales para mediados de julio.

Ese ambiente cálido y cargado de humedad aportará la energía necesaria para potenciar las tormentas cuando llegue el cambio de masa de aire.

Por ese motivo, los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos, ya que la ubicación de las lluvias más intensas y la evolución de los fenómenos severos pueden modificarse en las próximas horas.