El verano vuelve a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una combinación que ya genera preocupación: temperaturas sofocantes, viento del norte y la amenaza de fuertes tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un arranque de semana marcado por el calor extremo, con registros que superarán los 30 grados y la activación de una alerta amarilla por temperaturas elevadas.
El escenario climático mutará con el correr de los días, pero el denominador común será la sensación térmica alta y un clima inestable que podría desembocar en lluvias y tormentas hacia el final de la semana.
El día más caluroso de la semana
El lunes se perfila como la jornada más calurosa. El termómetro podría trepar hasta los 35° C, con una mínima que rondará los 22° C en la Ciudad de Buenos Aires.
Con el avance de la mañana y la tarde, la nubosidad irá en aumento y el calor se volverá persistente. Recién hacia la noche se espera un leve alivio, con marcas cercanas a los 27° C, aunque la sensación de bochorno continuará presente.
Alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA
Frente a este panorama, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por calor extremo para el AMBA.
Según el organismo, estas condiciones pueden tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en los grupos más vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Entre las principales recomendaciones oficiales se destacan:
- Aumentar el consumo de agua, incluso sin sensación de sed.
- Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.
- Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con problemas de salud.
- Reducir la actividad física y optar por comidas livianas.
- Usar ropa clara, liviana y permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.
Ante síntomas como mareos, agotamiento extremo, piel seca, náuseas o desmayo, se aconseja buscar asistencia médica de inmediato y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.
Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el clima
El calor no dará tregua en los días siguientes, aunque con algunas variaciones:
- Martes: cielo de parcialmente a mayormente nublado, mínima de 23° C y máxima de 32° C. La probabilidad de lluvias será baja, inferior al 10%.
- Miércoles: continuará el ambiente pesado, con marcas que oscilarán entre los 23° C y los 33° C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto y sin precipitaciones significativas.
- Jueves: se esperan cambios más notorios. El SMN anticipa chaparrones durante la madrugada y la mañana, con tormentas aisladas hacia la tarde. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 23° C y una máxima cercana a los 30° C, aunque la humedad y el viento podrían intensificar la sensación térmica.