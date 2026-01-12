Se aproxima una ola de calor extremo y fuertes tormentas en el AMBA

Se viene un diluvio histórico con tormentas por 72 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora

El verano vuelve a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una combinación que ya genera preocupación: temperaturas sofocantes, viento del norte y la amenaza de fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un arranque de semana marcado por el calor extremo, con registros que superarán los 30 grados y la activación de una alerta amarilla por temperaturas elevadas.

El escenario climático mutará con el correr de los días, pero el denominador común será la sensación térmica alta y un clima inestable que podría desembocar en lluvias y tormentas hacia el final de la semana.

El día más caluroso de la semana

El lunes se perfila como la jornada más calurosa. El termómetro podría trepar hasta los 35° C, con una mínima que rondará los 22° C en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el avance de la mañana y la tarde, la nubosidad irá en aumento y el calor se volverá persistente. Recién hacia la noche se espera un leve alivio, con marcas cercanas a los 27° C, aunque la sensación de bochorno continuará presente.

Alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA

Frente a este panorama, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por calor extremo para el AMBA.

Según el organismo, estas condiciones pueden tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en los grupos más vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ola de calor en el AMBA. Windy/Composición

Entre las principales recomendaciones oficiales se destacan:

Aumentar el consumo de agua, incluso sin sensación de sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.

Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con problemas de salud.

Reducir la actividad física y optar por comidas livianas.

Usar ropa clara, liviana y permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.

Ante síntomas como mareos, agotamiento extremo, piel seca, náuseas o desmayo, se aconseja buscar asistencia médica de inmediato y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el clima

El calor no dará tregua en los días siguientes, aunque con algunas variaciones: