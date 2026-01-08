El cielo se partirá al medio y habrá tormentas eléctricas con granizo y ráfagas de viento: en qué zonas caerá el diluvio Fuente: Archivo

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica naranja por la presencia de severas tormentas en varios puntos del país a partir de la madrugada del viernes 9 de enero y con la posibilidad de mantenerse durante toda la jornada.

Alerta meteorológica naranja por severas tormentas: dónde lloverá

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas que podrían traer caída de granizo, ráfagas de viento superiores a 70 km/h y una marcada presencia de actividad eléctrica.

Por su parte, las zonas afectadas son las siguientes:

Santa Fe : Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo.

Entre Ríos : Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay.

Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento.

Emitieron una alerta amarilla por fuertes tormentas en todas estas zonas

El SMN informó que se mantiene vigente una alerta meteorológica amarilla por lluvias intensas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las regiones que están bajo dicha alerta son:

Córdoba : San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba.

Santa Fe : General Obligado, San Javier, Vera.

Entre Ríos : Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Corrientes: Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle; Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce; General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé; Ituzaingó, San Miguel; Monte Caseros.

