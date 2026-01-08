En esta noticia
En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica naranja por la presencia de severas tormentas en varios puntos del país a partir de la madrugada del viernes 9 de enero y con la posibilidad de mantenerse durante toda la jornada.
Alerta meteorológica naranja por severas tormentas: dónde lloverá
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas que podrían traer caída de granizo, ráfagas de viento superiores a 70 km/h y una marcada presencia de actividad eléctrica.
Por su parte, las zonas afectadas son las siguientes:
- Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo.
- Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay.
- Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento.
Emitieron una alerta amarilla por fuertes tormentas en todas estas zonas
El SMN informó que se mantiene vigente una alerta meteorológica amarilla por lluvias intensas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Las regiones que están bajo dicha alerta son:
- Córdoba: San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba.
- Santa Fe: General Obligado, San Javier, Vera.
- Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.
- Corrientes: Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle; Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce; General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé; Ituzaingó, San Miguel; Monte Caseros.
- Misiones: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Norte de Guaraní, San Pedro, Zona alta de General Manuel Belgrano, Zona alta de Montecarlo; Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo.
- Santiago del Estero: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini; Guasayán, Jiménez, Río Hondo
- Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando; Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes; Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo.
- Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
- Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané.
- Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate.
- Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
- La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta.
- Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán.