Vuelve la ola de calor y habrá temperaturas extremas durante 72 horas: cuáles son las zonas en alerta Fuente: Archivo

La ola de calor vuelve a tomar protagonismo en el país con temperaturas extremas que se extenderán por al menos 72 horas. Según los datos difundidos recientemente por el Servicio Meteorológico Nacional, arribarán a algunas zonas del país máximas que otra vez rozarán los 40°.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las provincias de Neuquén y Buenos Aires registrarán una fuerte suba para la semana entrante.

Alerta por calor extremo en Neuquén: a cuánto llegarán las máximas

La Patagonia será una de las regiones más afectadas por las altas temperaturas. En Neuquén se esperan jornadas de intenso calor con registros muy por encima de la media para esta época del año:

Sábado 10: máxima de 37° y mínima de 20°

Domingo 11: máxima de 33° y mínima de 23°

Lunes 12: máxima de 31° y mínima de 18°

Martes 13: máxima de 32° y mínima de 19°

Vuelve la ola de calor y habrá temperaturas extremas durante 72 horas: cuáles son las zonas en alerta Fuente: Archivo Freepik

Con este panorama, la capital neuquina volverá a estar bajo alerta por estrés térmico, especialmente durante la tarde del sábado, cuando la sensación térmica podría superar cómodamente los 40°.

Vuelve la ola de calor en Buenos Aires

La Ciudad y el conurbano bonaerense también enfrentarán un repunte del calor con humedad elevada, un combo que complica aún más la situación. Para el Área Metropolitana se anticipan los siguientes valores:

Lunes 12: máxima de 34° y mínima de 20°

Martes 13: máxima de 32° y mínima de 23°

Miércoles 14: máxima de 33° y mínima de 23°

La persistencia de máximas por encima de los 30° durante varios días consecutivos vuelve a activar las alertas por ola de calor, especialmente para personas mayores, niños y quienes sufren enfermedades crónicas.

Recomendaciones del SMN ante las temperaturas extremas

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recordó una serie de recomendaciones clave para minimizar riesgos durante los días más críticos.

Vuelve la ola de calor y habrá temperaturas extremas durante 72 horas: cuáles son las zonas en alerta Fuente: Archivo

Entre ellas se destacan:

Aumentar el consumo de agua y no esperar a tener sed

Evitar la exposición solar entre las 10 y las 16

Prestar atención especial a niños, bebés, embarazadas y adultos mayores

Reducir la actividad física y evitar comidas abundantes

Evitar bebidas con alcohol, cafeína o exceso de azúcar

Consumir frutas y verduras

Usar ropa clara, ligera y holgada

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Por su parte, los especialistas recomiendan estar atentos a los reportes oficiales, tal como son las alertas tempranas, y tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y complicaciones de salud.