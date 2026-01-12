El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminó con las obras de un importante túnel bajo las vías del tren. El paso bajo nivel será clave para aliviar el tráfico generado por las barreras ferroviarias y mejorará la conectividad de toda la zona.

Dónde estará ubicado el nuevo túnel

El Gobierno porteño inauguró un paso bajo nivel en la Avenida Del Fomentista, precisamente en la intersección con las vías del ferrocarril Mitre - José León Suárez. Anteriormente, el corredor era tan angosto que solo permitía el paso de un vehículo a la vez, lo cual generaba congestión al depender del sentido de los semáforos.

Túnel en la Avenida Del Fomentista.

Los trabajos fueron realizados por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y las refacciones contemplaron la eliminación de la vereda del túnel para incorporar un nuevo carril.

Esta modificación parece simple, pero mejora significativamente la circulación de la zona y reduce los tiempos de espera.

Cómo es el nuevo paso bajo nivel ubicado en la Avenida Del Fomentista

El nuevo paso vehicular tiene 5 metros de ancho y una altura de 2,47 metros para garantizar la comodidad y seguridad de peatones y ciclistas. La mejora permite atravesar las vías del tren sin tener que exponerse al tránsito ni acercarse a los vagones.

Túnel ubicado en la Avenida Del Fomentista.

En la misma línea, el cruce fue diseñado con criterios de movilidad urbana y criterios de inclusión, lo que permite el paso de personas con discapacidad, bicicletas y coches de bebé.

Qué otras obras se realizaron junto al túnel

Si bien las obras del túnel ya están finalizadas, desde AUSA explicaron que también construyeron una plazoleta con espacios recreativos y saludables. Incluye: