En esta noticia
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminó con las obras de un importante túnel bajo las vías del tren. El paso bajo nivel será clave para aliviar el tráfico generado por las barreras ferroviarias y mejorará la conectividad de toda la zona.
Dónde estará ubicado el nuevo túnel
El Gobierno porteño inauguró un paso bajo nivel en la Avenida Del Fomentista, precisamente en la intersección con las vías del ferrocarril Mitre - José León Suárez. Anteriormente, el corredor era tan angosto que solo permitía el paso de un vehículo a la vez, lo cual generaba congestión al depender del sentido de los semáforos.
Los trabajos fueron realizados por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y las refacciones contemplaron la eliminación de la vereda del túnel para incorporar un nuevo carril.
Esta modificación parece simple, pero mejora significativamente la circulación de la zona y reduce los tiempos de espera.
Cómo es el nuevo paso bajo nivel ubicado en la Avenida Del Fomentista
El nuevo paso vehicular tiene 5 metros de ancho y una altura de 2,47 metros para garantizar la comodidad y seguridad de peatones y ciclistas. La mejora permite atravesar las vías del tren sin tener que exponerse al tránsito ni acercarse a los vagones.
En la misma línea, el cruce fue diseñado con criterios de movilidad urbana y criterios de inclusión, lo que permite el paso de personas con discapacidad, bicicletas y coches de bebé.
Qué otras obras se realizaron junto al túnel
Si bien las obras del túnel ya están finalizadas, desde AUSA explicaron que también construyeron una plazoleta con espacios recreativos y saludables. Incluye:
- Un mangrullo de juegos infantiles, pensado para el disfrute de las familias del barrio.
- Una estación saludable para entrenamiento físico, con equipamiento para ejercicios al aire libre.
- Parquización con especies nativas y diseño paisajístico.
- Veredas más amplias para mejorar la circulación peatonal.
- Mobiliario urbano renovado, incluyendo bancos, cestos de basura y bicicleteros.