El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una fuerte tormenta con nubes negras ingresará al país con intensas lluvias y ráfagas de viento que podrían escalar hasta los 50 kilómetros por hora. La alerta roja rige tanto para Buenos Aires como para diversas provincias por el inestable clima de los siguientes días.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

Tras las breves lluvias experimentadas el miércoles 7, las precipitaciones volverán con fuerza durante la madrugada del sábado 10. Se esperan ráfagas de viento sentido oeste de hasta 50 kilómetros por hora con actividad eléctrica hasta el mediodía.

Conforme pasen las horas el diluvio se calmará para dar paso a un domingo soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 19° y los 24°.

Pronóstico del tiempo del SMN para el sábado 10.

Alerta roja por tormentas en diversas provincias

El Servicio Meteorológico emitió alertas para diversas provincias por diversos temporales que afectarán el país de forma simultánea durante el sábado 10.

Misiones

Tormenta con actividad eléctrica que comenzará el viernes 9 de enero y se prolongará durante todo el sábado 10. Precipitaciones acumuladas de hasta 19 milímetros y vientos sudoeste de hasta 44 kilómetros por hora. Temperatura entre los 22° y 32°.

Corrientes

Caída de hasta 40 milímetros durante el viernes 9 con vientos de hasta 47 kilómetros por hora. Sábado con chubascos y mínima de 29°.

Formosa

Intensa tormenta durante el sábado 10 con lluvias de hasta 37 milímetros y actividad eléctrica.

Salta

Fuerte descenso en la temperatura hasta los 14° por las lluvias. Habrá actividad eléctrica con abundante caída de agua.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: