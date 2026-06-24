Se acerca la ola polar más fría del año y habrá 96 horas seguidas de temperaturas bajo cero: cuáles son las zonas afectadas Fuente: Canva

El frío del invierno se ha hecho más que presente en todos los rincones del país y el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante las siguientes jornadas se experimentará un fuerte descenso en el clima y se registrarán temperaturas bajo cero.

Asimismo, se encuentra vigente una alerta amarilla por frío extremo en diferentes regiones del país, por lo cual el SMN extremó las precauciones para prevenir a la población ante este tipo de fenómenos meteorológicos.

Dónde habrá temperaturas bajo cero durante 96 horas

La localidad de Las Heras, en el norte de la provincia de Mendoza, atravesará un marcado descenso en las temperaturas y se registrarán marcas que se ubicarán por debajo de los -5 grados.

Por su parte, y según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas no superarán los 15 grados y hay probabilidad de nevada en diferentes puntos.

Se acerca la ola polar más fría del año y habrá 96 horas seguidas de temperaturas bajo cero: cuáles son las zonas afectadas Fuente: SMN

En tanto, el pronóstico anticipa las siguientes temperaturas:

Miércoles 24/6: temperatura mínima -4 grados, máxima de 14.

Jueves 25/6: temperatura mínima -6 grados, máxima de 13.

Viernes 26/6: temperatura mínima -2 grados, máxima de 11

Sábado 27/6: temperatura mínima 2 grados, máxima de 11.

Domingo 28/6: temperatura mínima de -1 grados, máxima de 11 con posible caída de nieve.

Lunes 29/6: temperatura mínima 2 grados, máxima de 14.

Martes 30/6: temperatura mínima de 3 grados, máxima de 15.

Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo por frío extremo y que tiene impacto sobre un total de 16 provincias.

Se acerca la ola polar más fría del año y habrá 96 horas seguidas de temperaturas bajo cero: cuáles son las zonas afectadas Fuente: Archivo

Provincias afectadas por frío extremo

Buenos Aires : noroeste, noreste y centro de la provincia.

Córdoba : sur, centro, noroeste y noreste de la provncia.

Santa Fe : sur, centro y norte de la provincia.

Entre Ríos : sur, centro y norte de la provincia.

Corrientes : sur, centro y norte de la provincia.

Misiones : sur, centro y norte de la provincia.

Chaco : sur, centro y norte de la provincia.

Formosa : sur, centro y norte de la provincia.

Salta : noreste de la provincia.

Jujuy : sureste de la provincia.

Santiago del Estero : sureste y noreste de la provincia.

La Rioja : sur, centro y norte de la provincia.

San Juan : noroeste de la provincia.

Mendoza : norte de la provincia.

San Luis : sur, centro y norte de la provincia,

La Pampa: sur, centro y norte de la provincia.

Las recomendaciones del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la alerta amarilla por frío extremo puede generar un “efecto leve a moderado en la salud”.

Además, indicaron que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", por lo cual es importante tomar las medidas de precaución necesarias.