Mezclar cáscaras de huevo con detergente: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Cada vez más personas buscan alternativas económicas y sostenibles para la limpieza del hogar. Entre los trucos caseros que se volvieron populares aparece una combinación inesperada: cáscaras de huevo trituradas y detergente.

Aunque muchas veces terminan en la basura, las cáscaras pueden convertirse en un aliado para eliminar suciedad difícil, grasa acumulada y manchas adheridas en ollas y sartenes. Su textura natural las transforma en un abrasivo suave capaz de potenciar la acción del detergente sin recurrir a productos más agresivos.

Para qué sirve mezclar cáscaras de huevo con detergente

La principal utilidad de esta preparación es ayudar a remover restos de grasa quemada, hollín y tizne que suelen acumularse en la base y los laterales de los utensilios de cocina.

Mezclar cáscaras de huevo con detergente: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: Shutterstock

Estos residuos aparecen como consecuencia de la combustión incompleta del gas y suelen ser difíciles de quitar con un lavado convencional.

Al triturar las cáscaras y mezclarlas con detergente, se obtiene una pasta con capacidad de fregado que facilita la eliminación de la suciedad más adherida.

Por qué las cáscaras de huevo ayudan a limpiar

Las cáscaras contienen una elevada proporción de calcio y poseen una superficie naturalmente rugosa.

Cuando se pulverizan o se rompen en pequeños fragmentos, actúan como un exfoliante mecánico que ayuda a desprender restos de suciedad incrustada sin rayar fácilmente materiales resistentes como el acero inoxidable, la cerámica o la porcelana.

Por esa razón, muchas personas las utilizan como complemento de limpieza para utensilios de cocina muy usados.

Cómo preparar este truco casero

Para poner en práctica este método se necesitan pocos elementos:

Cáscaras de dos o tres huevos bien limpias y secas.

Una cucharada de detergente para vajilla.

Un recipiente pequeño.

Mezclar cáscaras de huevo con detergente: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Paso a paso

Triturar las cáscaras hasta obtener pequeños fragmentos o un polvo grueso.

Mezclarlas con el detergente.

Aplicar la preparación sobre la superficie que se desea limpiar.

Frotar con una esponja o paño húmedo.

Enjuagar con abundante agua.

La combinación ayuda a desprender restos de grasa y suciedad adherida con menos esfuerzo.

En qué superficies se recomienda usarla

Este truco suele utilizarse principalmente sobre:

Ollas de acero inoxidable.

Sartenes.

Fuentes de cerámica.

Recipientes de porcelana.

Utensilios con manchas de grasa quemada.

Sin embargo, se recomienda evitar su uso en objetos de cristal o superficies especialmente delicadas, ya que el efecto abrasivo podría afectar el brillo original.

Un método económico para reutilizar residuos de cocina

Además de ser una alternativa práctica para la limpieza, esta técnica permite reutilizar un elemento que normalmente se desecha.

Por eso, la mezcla de cáscaras de huevo y detergente se convirtió en uno de los trucos caseros más recomendados para quienes buscan eliminar grasa, hollín y residuos difíciles utilizando ingredientes simples que ya tienen en casa.