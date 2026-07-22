Se viene un ciclón que traerá tormentas y un chorro polar que bajará drásticamente la temperatura: a qué provincias afectará

Según las previsiones meteorológicas, este fin de semana un sistema de inestabilidad con aire polar irrumpirá en la Península Ibérica, provocando un cambio brusco en el tiempo. A su vez, este ciclón traerá tormentas intensas y un notable descenso térmico generalizado tras la tercera ola de calor del verano 2026.

El meteorólogo Samuel Biener, en su análisis publicado en Tiempo.es, alerta sobre la llegada de una masa de aire fresco procedente del Atlántico norte, impulsada por el descenso del chorro polar.

Las temperaturas , que han alcanzado picos cercanos a los 45 ºC en el sureste, caerán de forma significativa en muchas provincias , especialmente el sábado y domingo (25-26 de julio). Este episodio, aunque breve, marcará un alivio temporal antes de un posible repunte del calor la próxima semana.

¿Qué es el chorro polar y por qué bajará drásticamente la temperatura en España?

El chorro polar es una corriente de vientos fuertes en altura que actúa como un río atmosférico. Cuando desciende de latitud, permite la entrada de masas de aire más fresco desde el Atlántico norte. Biener explica que, aunque en verano no se esperan temperaturas polares, este aire de origen atlántico genera un refrescamiento notable y aumenta la inestabilidad al interactuar con el aire cálido previo.

Se viene un ciclón que traerá tormentas y un chorro polar que bajará drásticamente la temperatura: a qué provincias afectará Shutterstock

Esto provoca un descenso térmico generalizado de noroeste a sureste. El domingo podrían registrarse mínimas de 10-12 ºC en capitales del interior norte y centro como Ávila, Burgos, Cuenca, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria.

En contraste, las zonas costeras del sureste mantendrán valores más altos. Este cambio se debe al paso de una dana o vaguada asociada al chorro polar, que favorece el desarrollo de tormentas.

¿Qué zonas y provincias estarán afectadas por el ciclón y las tormentas?

El sistema afectará principalmente al tercio septentrional y zonas del interior , aunque el descenso térmico se extenderá a gran parte del país:

Tormentas fuertes : especialmente el sábado en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Castilla y León y Pirineos. Pueden ser intensas, con lluvia, granizo y rachas de viento.

Descenso térmico más acusado : Castilla y León, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha (interior), y norte de Extremadura y Madrid. Máximas frescas (22-25 ºC) en ciudades como A Coruña, Oviedo, Santander o Vitoria.

Zonas con menor impacto: litoral mediterráneo sureste (Alicante, Murcia, Almería, Málaga), donde las mínimas se mantendrán en 24-25 ºC y el refrescamiento será más moderado. En Sevilla o Málaga aún se podrían rozar los 37 ºC el domingo antes de bajar.

El episodio no será muy persistente. Ya el lunes las temperaturas repuntarán en el centro y oeste, según las últimas actualizaciones.

¿Cuánto bajarán las temperaturas y cuál es la duración del cambio?

En amplias zonas del interior y norte, las máximas caerán 8-12 ºC respecto a los días previos de ola de calor. El domingo será el día más fresco, con ambiente otoñal en algunos puntos del norte.

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Sin embargo, este alivio por aire polar durará poco: a partir del lunes se espera un nuevo repunte térmico, con posible regreso de temperaturas muy altas en el sur y sureste.

Consejos prácticos