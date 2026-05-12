En respuesta a la alerta roja por bajas temperaturas con evacuación obligatoria, UTE puso a disposición un local en la calle Rondeau —donde funcionó la firma Fripur— para albergar a personas en situación de calle. La decisión, informó Roberto Bentancor, vicepresidente de la empresa, fue tomada por unanimidad en el directorio tras un mandato presidencial para que las empresas públicas colaboren ante la emergencia. UTE acondicionó la instalación eléctrica del predio para dejarla operativa y garantizar condiciones seguras. Este domingo el refugio alojó a 127 personas; la capacidad estimada del espacio llega a alrededor de 200 plazas. Además, la empresa acordó, también por unanimidad, prestar algunos vehículos para apoyar la tarea hasta la finalización de setiembre u octubre. Bentancor destacó que la entrega del local se hizo en las mejores condiciones posibles para su uso inmediato. La medida se enmarca en una coordinación interinstitucional destinada a ofrecer opciones de alojamiento temporal y protección frente al frío extremo, priorizando la atención de quienes se encuentran en situación de calle. Las autoridades mantienen el seguimiento de la ocupación y los recursos disponibles para asegurar la operativa durante el período crítico.