El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por la llegada de tormentas con granizo que se extenderán por 72 horas con lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Según los informes oficiales, el mal clima se podría prolongar hasta el viernes. El pronóstico anticipa un escenario complejo con precipitaciones constantes y posibles interrupciones en las actividades cotidianas .

Tormentas fuertes y lluvias intensas durante tres días

Según la información del SMN, gran parte de Neuquén quedará bajo un periodo prolongado de inestabilidad climática.

Se trata de un sistema que traerá lluvias continuas desde el miércoles hasta el viernes sin una estabilización en el corto plazo.

Archivo.

Se esperan cerca de 20 milímetros de precipitaciones acumuladas, actividad eléctrica, granizo y vientos fuertes que podrían poner en riesgo a la población.

La alerta meteorológica indica que se debe prestar atención al fenómeno y evitar actividades al aire libre. Las localidades bajo alerta son:

Chos Malal

San Martín de los Andes

Chapelco

Villa La Angostura

San Carlos de Bariloche

El Bolsón

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La semana en Buenos Aires comenzó con bajas temperaturas y casi sin humedad. El pronóstico extendido del clima señala que durante la semana ingresará una ola polar.

Pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires.

Las condiciones climáticas se mantendrán en torno a los 5° por la mañana con una máxima de 16° por la tarde el fin de semana.

Desde el jueves hasta el domingo se esperan días soleados ideales para realizar actividades al aire libre por las tardes sin nubes.