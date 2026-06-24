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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por la llegada de tormentas con granizo que se extenderán por 72 horas con lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
Según los informes oficiales, el mal clima se podría prolongar hasta el viernes. El pronóstico anticipa un escenario complejo con precipitaciones constantes y posibles interrupciones en las actividades cotidianas.
Tormentas fuertes y lluvias intensas durante tres días
Según la información del SMN, gran parte de Neuquén quedará bajo un periodo prolongado de inestabilidad climática.
Se trata de un sistema que traerá lluvias continuas desde el miércoles hasta el viernes sin una estabilización en el corto plazo.
Se esperan cerca de 20 milímetros de precipitaciones acumuladas, actividad eléctrica, granizo y vientos fuertes que podrían poner en riesgo a la población.
La alerta meteorológica indica que se debe prestar atención al fenómeno y evitar actividades al aire libre. Las localidades bajo alerta son:
- Chos Malal
- San Martín de los Andes
- Chapelco
- Villa La Angostura
- San Carlos de Bariloche
- El Bolsón
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
La semana en Buenos Aires comenzó con bajas temperaturas y casi sin humedad. El pronóstico extendido del clima señala que durante la semana ingresará una ola polar.
Las condiciones climáticas se mantendrán en torno a los 5° por la mañana con una máxima de 16° por la tarde el fin de semana.
Desde el jueves hasta el domingo se esperan días soleados ideales para realizar actividades al aire libre por las tardes sin nubes.