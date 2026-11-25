El moho que avanza sobre las cortinas de baño suele convertirse en uno de los problemas más frecuentes para quienes se enfrentan a diario con la limpieza del hogar.

Este inconveniente se origina a partir de la acumulación de humedad y restos de jabón, que dejan manchas oscuras difíciles de sacar.

Frente a estos casos, existe un método económico que gana terreno entre quienes suelen seguir los clásicos “trucos de la abuela” para resolver distintas cuestiones del hogar.

¿Cómo usar bicarbonato de sodio para sacar las manchas de moho de la cortina del baño?

El bicarbonato de sodio actúa contra el crecimiento de los hongos y neutraliza el mal olor producir por la humedad. Para preparar la solución, se necesitan 100 gramos de bicarbonato de sodio (media taza) y 500 ml de agua caliente (dos tazas).

Si la cortina de baño es de tela, hay que diluir el bicarbonato en el agua caliente y volcar la mezcla en el compartimiento del lavarropas. Luego, hay que iniciar el ciclo de lavado habitual para las manchas de moho.

El bicarbonato de sodio actúa contra el crecimiento de los hongos y neutraliza el mal olor producir por la humedad. (Foto: IA) Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

¿Cómo limpiar la cortina si es de plástico?

En caso de que la cortina sea de plástico y tenga moho, se aconseja seguir este sencillo paso a paso:

Diluir el bicarbonato en el agua caliente y esperar a que la preparación se enfríe. Una vez, colocar en un atomizador para rociar toda la superficie afectada. Frotar la zona con un cepillo para remover la suciedad acumulada.

¿Qué alternativa natural sirve para desinfectar y quitar la mugre difícil?

El jugo de limón es otra opción casera efectiva porque su acidez funciona como un desinfectante suave contra bacterias y hongos. Para aplicarlos y se requiere el jugo de cinco limones y un litro de agua caliente.

El procedimiento consiste en mezclar el jugo con el agua caliente y sumergir la cortina del baño durante unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, se lava de forma habitual a mano o en el lavarropas.

Si la mancha de moho es más grande de lo esperado, conviene aplicar el jugo de limón de manera directa sobre la tela y dejarlo actuar aproximadamente media hora. Después se cepilla suavemente con cerdas blandas y se enjuaga con abundante agua.

¿Cada cuánto tiempo conviene limpiar la cortina del baño para evitar hongos?

La frecuencia de mantenimiento resulta clave para frenar la aparición de manchas oscuras en ambientes poco ventilados. Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan lavar la cortina del baño cada 15 días.

Si esta tarea se lleva a cabo de forma periódica, podría evitarse que la humedad avance y, de esta manera, dedicarle más tiempo del habitual a la limpieza.