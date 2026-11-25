En esta noticia El rol de los líderes y la cultura como ventaja competitiva

La “cultura organizacional” dejó de ser visto como un concepto exclusivamente asociado al área de Recursos Humanos para convertirse en una variable estratégica del negocio. En un mercado atravesado por la inteligencia artificial y las nuevas exigencias sobre el talento, las empresas enfrentan el desafío de transformar sus estructuras internas, capacitar a sus equipos y alinear a sus líderes detrás de nuevos objetivos.

El tema fue uno de los ejes del Encuentro de Líderes, organizdo por El Cronista y la revista Apertura, que reunió a referentes del ámbito político, económico y empresarial para debatir sobre los principales desafíos del país y los escenarios que se abren.

Demian Pintos, Managing Director del South Cluster de Philip Morris International; Francisco Scasserra, Senior Director de Michael Page; Rafael Nolazco, Director General para Argentina, Chile y Uruguay de Cushman & Wakefield; y Natalia García, Founder & CEO de Krew Hub y FURTHER Corporate, analizaron cómo las organizaciones están redefiniendo su cultura y qué capacidades necesitarán para competir.

Uno de los puntos en común fue que la transformación no puede limitarse a simplemente adaptar tecnología, sino que también exige revisar la manera en que trabajan las personas, cómo se toman las decisiones y qué lugar ocupa la capacitación dentro de las compañías.

Desde Philip Morris International, Pintos destacó la transformación de la cultura organizacional del propio modelo de negocios. El ejecutivo, que lleva 14 años en la firma, recordó que cuando se incorporó a la compañía la totalidad de los ingresos provenía de un producto tradicional como el cigarrillo. Actualmente, explicó, el 40% de los ingresos corresponde a nuevas alternativas libres de humo.

“Eso cambió completamente nuestra forma de trabajar. Nos hizo replantearnos la cultura de la empresa. La transformación hoy es parte de nuestro ADN”, afirmó.

En la Argentina, anticipó que 2027 será un año clave para la compañía por la llegada de IQOS -un dispositivo electrónico de tabaco calentado desarrollado por PMI que calienta tabaco sin quemarlo- al mercado local. La transformación involucrará a los cerca de 2000 líderes que tiene a nivel nacional, distribuidos entre el centro de servicios compartidos, la fábrica de Merlo, la planta de procesamiento de tabaco de Salta y las oficinas centrales de Olivos.

Desde la perspectiva del mercado laboral, Scasserra planteó que las empresas están cambiando sus criterios de contratación. “Cada silla vale hoy”. Según explicó, las compañías ya no buscan simplemente completar posiciones disponibles, sino evaluar qué valor agregado puede aportar cada profesional y de qué manera puede potenciar su productividad mediante herramientas de inteligencia artificial.

En ese sentido, señaló que dos de cada tres personas utilizan IA generativa en su trabajo cotidiano. Sin embargo, advirtió que el desafío para las organizaciones hoy pasa por acompañar su uso con capacitación.

El ejecutivo también mencionó un estudio de Michael Page según el cual el 78% de los clientes encuestados registra mejores resultados en sus contrataciones cuando prioriza las habilidades de los candidatos. “No solamente se trata de completar un headcount porque lo tengo habilitado, sino de medir qué valor me va a agregar”, explicó.

La formación también apareció como una de las principales condiciones para sostener esa transformación. Desde FURTHER Corporate, García sostuvo que la capacitación ocupa un lugar central en la estrategia empresarial. La compañía, que lleva 30 años trabajando en capacitación, agregó herramientas de inteligencia artificial para responder a las nuevas demandas del mercado.

En particular, señaló que las habilidades lingüísticas ya no se limitan al conocimiento técnico de otro idioma, sino que también requieren comprender cómo funciona una organización, cómo se desarrollan las negociaciones y de qué manera se presentan resultados ante equipos internacionales.

Por su parte, Nolazco puso el foco en el espacio físico como parte de la construcción de una cultura organizacional. Desde Cushman & Wakefield, explicó que las oficinas también cumplen un papel en la integración de los equipos y en la transmisión de los valores de una compañía.

“Es fundamental que las empresas tengan claridad sobre lo que están haciendo y cómo el espacio físico impacta en la implementación de esa cultura”, señaló. “Tanto la organización como los colaboradores necesitan espacios que favorezcan la interacción, la colaboración y el sentido de pertenencia”, agregó.

El ejecutivo también repasó la transformación de Cushman & Wakefield, que pasó de ser una empresa familiar a cotizar en la Bolsa de Estados Unidos.

El rol de los líderes y la cultura como ventaja competitiva

Otro de los ejes del debate fue el papel de los líderes en los procesos de transformación. Para Nolazco, el cambio cultural difícilmente pueda trasladarse a todos los niveles de una organización si no cuenta primero con el respaldo de quienes toman las decisiones.

“Sin el apoyo de los líderes, es muy difícil que una decisión o transformación cultural organizacional sea trasladada a todos los equipos”, sostuvo. Y agregó que los CEO deben estar convencidos de que el proceso beneficia tanto a la compañía como a sus colaboradores.

Scasserra, en tanto, identificó tres atributos centrales para quienes conducen organizaciones: adaptación, comunicación e innovación. En un mercado como el argentino, atravesado por cambios constantes, explicó, las empresas necesitan líderes capaces de modificar el rumbo y comunicarlo con claridad para alinear a sus equipos.

De cara al próximo año, los panelistas coincidieron en que la cultura organizacional tendrá un lugar cada vez más relevante en la estrategia de las compañías.