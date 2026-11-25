Las cáscaras de huevo suelen terminar directamente en el tacho de basura después de cocinar, aunque también pueden tener una segunda utilidad en el hogar.

Antes de descartarlas, existe un procedimiento sencillo que consiste en hervirlas durante aproximadamente 10 minutos para higienizarlas y prepararlas para su reutilización.

Para qué sirve hervir las cáscaras de huevo durante 10 minutos

Las cáscaras de huevo pueden actuar como vehículos de contaminación microbiológica , ya que su superficie puede albergar microorganismos patógenos, entre ellos bacterias del género Salmonella.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que la contaminación puede producirse durante la formación del huevo o posteriormente.

En este sentido, la aplicación de un tratamiento térmico previo a su reutilización constituye una medida de bioseguridad.

La ebullición permite someter las cáscaras a temperaturas elevadas durante un período determinado, lo que contribuye a reducir la carga microbiana y minimizar el riesgo de contaminación durante su manipulación.

Cómo reutilizar las cáscaras de huevo después de hervirlas

Una vez finalizado el hervor, las cáscaras deben enfriarse y someterse a un proceso de secado completo para evitar la acumulación de humedad . Posteriormente, pueden triturarse hasta obtener partículas pequeñas o un polvo fino que facilite su incorporación a los sistemas de compostaje.

El Servicio de Extensión de la Universidad de Minnesota señala que las cáscaras de huevo pueden incorporarse al compost como un residuo orgánico. Durante el proceso de descomposición, contribuyen al reciclaje de nutrientes y a la actividad biológica del suelo.

Otra alternativa es incorporarlas directamente en pequeñas cantidades a la tierra del jardín. Sin embargo, su degradación es relativamente lenta, por lo que la liberación de sus minerales, principalmente carbonato de calcio, no es inmediata.

Por este motivo, no constituyen un método eficaz para corregir rápidamente deficiencias nutricionales ni para modificar en el corto plazo las propiedades químicas del suelo.

Después de secarlas y triturarlas, pueden reutilizarse en el compost o el jardín como fuente de calcio y otros minerales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué beneficios aportan las cáscaras de huevo al compost y las plantas

Las cáscaras de huevo aportan principalmente carbonato de calcio (CaCO₃), un compuesto mineral que puede contribuir a mejorar la composición del compost y aportar calcio al suelo.

Además, contienen pequeñas cantidades de otros minerales, como fósforo, magnesio y potasio.

Desde el punto de vista agronómico, sus principales beneficios son: