Frente a la caída de las ventas, no hay que dejar de reinventarse e invertir, incluso en un contexto hostil.

Hay una caída de ventas en el mercado y las altas tasas no ayudan. Por eso, hay que poner el foco en mejorar la caja a través del ciclo de conversión de efectivo. La frontera de financiamiento es baja, por lo que las empresas deberán recurrir a aportes de capital, nuevos socios y estrategias de reinvención.

El escenario para las empresas es muy complejo. Frente a la caída de las ventas, no hay que dejar de reinventarse e invertir, incluso en un contexto hostil. Si se analizan los balances de compañías vinculadas al consumo, se observa que, en su mayoría, llevaron adelante acciones que les permitieron mitigar los resultados negativos.

Se trata de empresas grandes, que publican sus estados contables y permiten analizar qué hicieron y con qué resultados. No son pymes, pero muchas de sus estrategias son aplicables a empresas más pequeñas con las que se relacionan. Un ejemplo son las franquicias, como ocurre en los casos de Havanna o Grimoldi.

Muchas empresas no han bajado los brazos y abrieron más locales, propios o franquiciados, para ganar territorio y llegar a mercados nuevos. También trabajaron para bajar precios y aumentar cantidades, lanzar nuevos productos, incorporar marcas, reducir inventarios y ofrecer financiamiento propio.

En otros casos, las compañías buscaron aumentar sus márgenes y priorizaron la rentabilidad por sobre el crecimiento de las cantidades vendidas.

Es falso que en un contexto de menores ventas no se puedan llevar adelante políticas de inversión. A futuro, esas inversiones pueden asegurar una base de ventas que permita cubrir los gastos de estructura. Invertir en bienes de capital implica producir mayores cantidades a menor costo y, por lo tanto, permite aplicar una política comercial orientada a ganar mercado, reducir precios y maximizar la rentabilidad.

Es falso que en un contexto de menores ventas no se puedan llevar adelante políticas de inversión.

Hoy resulta muy importante seguir de cerca el ciclo de conversión de efectivo: cuántos días tardan en pagar las empresas, en cuánto tiempo cobran y cuánto demora en rotar el inventario.

Si la empresa tiene un ciclo superior a 30 días, necesitará asistencia financiera para afrontar los vencimientos que se producen antes de que ingrese el dinero de las ventas.

Si logra ubicar el ciclo entre cero y 30 días, contará con mayor liquidez para afrontar compromisos de deuda y reducir los costos financieros.

Si el ciclo es negativo, la empresa recibe el dinero mucho antes de tener que pagarle al proveedor. Ese capital puede utilizarse para realizar colocaciones financieras o para financiar a sus propios clientes.

Para que esto funcione, hay que pagar lo más lejos posible y cobrar lo más cerca posible. Para ello, es necesario realizar descuentos y tener bien medido el negocio. En cuanto a los inventarios, lo ideal es que roten en el menor tiempo posible, ya que representan una fuente de liquidez.

Venimos de años en los que los inventarios eran elevados y ese problema se podía soslayar frente a una inflación y una tasa de devaluación muy elevadas.

En la actualidad, tener inventarios significa tener mercadería y dinero inmovilizados. Ante un bolsón de iliquidez, esto puede obligar a recurrir al mercado financiero para conseguir fondos y generar una complicación adicional.

Hoy, descontar un cheque en el mercado de capitales tiene un costo del 25% anual a un plazo que puede extenderse hasta los 120 días. A esto hay que sumarle el costo de un aval, que puede rondar el 3% anual. Con otros gastos, el costo total podría alcanzar el 30% anual, equivalente a aproximadamente un 2,2% mensual.

Esta tasa de interés es muy similar a la tasa de inflación. Sin embargo, para el mercado luce elevada en un escenario de márgenes muy estrechos para las empresas.

Para ganar más margen hay que invertir más, pero eso requiere contar con una caja suficientemente holgada para no tener que recurrir al financiamiento. Para ello, el dueño de la empresa tendrá que realizar un aporte de capital o buscar un socio.

Para ganar hay que invertir más, pero eso requiere contar con una caja suficientemente holgada para no recurrir al financiamiento. Gemini

Medir la empresa para buscar la frontera de endeudamiento

Medir mejor la empresa implica conocer las ventas, restar los costos, los gastos y el impuesto a las ganancias. Ese resultado debe medirse contra las ventas para determinar cuánto gana la empresa en relación con su facturación.

Si una empresa factura $ 1000 millones al año y obtiene una ganancia sobre ventas del 5% anual, mientras que la tasa para descontar cheques se ubica en el 30% anual, tiene una frontera de endeudamiento equivalente al 16,7% de su facturación.

En ese punto, el costo del financiamiento lleva a cero la rentabilidad. Como puede apreciarse, con este nivel de tasas el margen para financiarse es muy pequeño y ayuda poco a la empresa en su tarea de inversión. Más bien, el financiamiento se utiliza para salir del paso momentáneamente.

Conclusiones

Las empresas no la tienen fácil en un contexto en el que el consumo no es la estrella. Por eso, deben trabajar midiendo el negocio, buscando acortar los plazos de cobro, alargar los de pago y acelerar la rotación del inventario para ganar liquidez.

El objetivo es que el ciclo de conversión de efectivo sea negativo, porque eso permite mantener liquidez en mano. Si el ciclo es positivo y supera los 30 días, la empresa necesitará una mayor dotación de liquidez para afrontar los gastos de estructura y operativos que vencen cada 30 días. En algunos casos, esa situación obligará a buscar financiamiento, lo que terminará afectando la rentabilidad del negocio.

Las empresas no la tienen fácil en un contexto en el que el consumo no es la estrella.

En este contexto, es vital buscar mayores ventas mediante una ampliación de la paleta de productos, nuevos envases y packaging, la apertura de locales y el trabajo sobre el mix de precios y cantidades. No todo consiste en vender más y bajar precios. En algunos casos, será necesario aumentar los precios, si el mercado los convalida, para buscar mayores márgenes y cantidades.

La apertura de nuevos locales fue de gran ayuda para algunas empresas, como Grimoldi, Havanna y Farmacity. En el caso de Importadora y Exportadora Patagonia, en cambio, la apertura de más supermercados no generó mayores utilidades. Molinos Río decidió financiarse más con su propia caja e incorporar nuevas marcas a su portfolio de ventas, mientras trabajó fuertemente en la reducción de costos.

En resumen, no existe una receta única. Hay tantas estrategias como tipos de empresas existen en el mercado. Es cierto que la falta de una reducción de impuestos, principalmente provinciales y municipales, poco ayuda en esta coyuntura. La desregulación del mercado puede mejorar la productividad y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de obtener resultados positivos. Pero esto debería darse de manera simultánea en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

La nota no pretende soslayar las adversidades, sino mostrar que existen ejemplos concretos de empresas que siguen invirtiendo y logran resultados aceptables, a la espera de una mejora futura de las ventas. Hay que utilizar toda la caja de herramientas. Los negocios se realizan con caja o con aportes de los socios, mientras que el sistema financiero argentino, con una oferta limitada de financiamiento y tasas elevadas, no parece ser la palanca adecuada en esta coyuntura.

Tal vez el camino sea el mercado de capitales, pero ese será el tema de otra nota.