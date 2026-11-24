La falta de dinero para comprar materiales de construcción no fue un impedimento para Rubén “Tito” Ingenieri, un vecino de Quilmes que encontró una solución tan insólita como extraordinaria cuando se quedó sin un lugar donde vivir.

En lugar de resignarse, decidió construir su propia casa con lo que tenía a su alcance: botellas de vidrio, cemento, arena y distintos elementos de chatarra.

Lo que comenzó como una necesidad terminó convirtiéndose en un proyecto que demandó 28 años de trabajo y alrededor de 2,7 millones de botellas. La construcción, conocida como la Fortaleza de Vidrio, se transformó en un atractivo para visitantes y curiosos que llegan hasta Quilmes.

Cómo se quedó sin casa y empezó a construir con botellas de vidrio

La historia de Ingenieri comenzó cuando se quedó sin vivienda y tuvo que buscar una alternativa para resolver dónde vivir. Tenía un terreno disponible, pero no contaba con el dinero necesario para afrontar una construcción tradicional.

En lugar de abandonar la idea de tener su propio hogar, empezó a juntar botellas de vidrio y a investigar cómo podía utilizarlas para levantar las paredes. También recurrió a conocidos para recibir orientación sobre los aspectos estructurales de la obra.

La construcción comenzó en 1991 y avanzó de manera artesanal: con el tiempo, incorporó cemento, arena, hierro y otros materiales que encontraba en desuso.

La recolección de envases se convirtió en una tarea cotidiana y, a medida que conseguía nuevos materiales, la construcción sumaba paredes, ambientes y detalles.

La Fortaleza de Vidrio: cómo es la casa de tres pisos que construyó en Quilmes

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La vivienda tiene alrededor de 15 metros de altura y una estructura de tres pisos. En sus paredes se pueden observar millones de botellas de distintos tamaños y colores, combinadas con piezas metálicas, ruedas de madera, televisores antiguos y otros objetos recuperados.

Los envases no cumplen solamente una función constructiva. También generan un efecto visual particular, ya que la luz atraviesa los vidrios y proyecta diferentes tonalidades en los ambientes interiores.

El proyecto fue creciendo durante años y se convirtió en una obra que combina arquitectura artesanal y escultura. Ingenieri incorporó elementos que encontraba en la calle y los integró a la estructura, sin seguir los diseños convencionales de una vivienda.

Aunque Ingenieri comenzó la construcción por su cuenta, con el avance de la obra recibió la colaboración de amigos, autoridades municipales y de su compañera Irma, quienes también se encargaban de acercarle botellas. El propio vecino contó que dedicaba entre cuatro y doce horas diarias al proyecto después de terminar su jornada laboral y que los fines de semana continuaba trabajando.

El faro de 15 metros y el homenaje a Julio Verne

Otro de los elementos distintivos de la propiedad es su faro, una estructura de aproximadamente 15 metros de altura que forma parte del proyecto arquitectónico de Ingenieri.

El diseño está inspirado en Julio Verne, uno de los escritores favoritos del vecino de Quilmes. En particular, su admiración por Veinte mil leguas de viaje submarino también influyó en otros proyectos que imaginó para la ribera.

Ingenieri tiene formación como soldador y durante un tiempo estudió en la Escuela Municipal de Bellas Artes, aunque no terminó la carrera. Su interés por trabajar con diferentes materiales se refleja en las piezas de metal y los objetos que incorporó a la construcción.

Según contó en archivos televisivos, antes de levantar la Fortaleza de Vidrio, también había experimentado con otras formas de vivienda. Durante su juventud llegó a construir una casa sobre un árbol, una experiencia que anticipaba su inclinación por los proyectos arquitectónicos fuera de lo común.

De quedarse sin vivienda a convertir su casa en un atractivo turístico

Con el paso del tiempo, la construcción trascendió la historia personal de su creador. La cantidad de materiales utilizados, su diseño y la particularidad de sus paredes de vidrio despertaron el interés de personas que se acercaban a conocerla.

La Fortaleza de Vidrio fue incluida en 2019 en una selección de los edificios más extraños de la Argentina. También protagonizó distintos informes que mostraron el trabajo de Ingenieri y la evolución de una obra que llevó casi tres décadas.

De esta forma, lo que había comenzado como una solución frente a la falta de vivienda terminó convirtiéndose en una construcción reconocida de Quilmes. La Fortaleza reúne alrededor de 2,7 millones de botellas y, después de casi tres décadas de trabajo, se transformó en uno de los atractivos más particulares de la ribera quilmeña.