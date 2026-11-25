Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene fijado el calendario de pagos para todos sus beneficiarios, entre los que figuran los titulares de pensiones y jubilaciones cuyos haberes superen la mínima .

El organismo previsional entregará las prestaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de ellos. Los adultos mayores que busquen saber qué día del mes les corresponde cobrar, deberán consultar la fecha asignada según este esquema.

Además, la ANSES prepara los últimos depósitos del mes para quienes perciben otras asignaciones, tales como Asignación por Embarazo, por Maternidad, AUH, AFH, entre otros .

¿Qué jubilados cobran antes del viernes 27 de noviembre?

De acuerdo al calendario de pagos que la ANSES mantiene actualizado en su sitio web oficial, las acreditaciones de dinero que se realizarán durante el transcurso de la corriente semana corresponden a los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran por encima de la mínima.

Los depósitos comenzaron a llevarse a cabo el martes 24 de noviembre y continuarán hasta el último lunes del mes. Las fechas asignadas, en este sentido, se organizaron en función del último número del DNI de cada beneficiario.

Por esta razón, las acreditaciones de dinero se organizaron de la siguiente manera:

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Cabe recordar que las prestaciones que se entregan el corriente mes recibieron un aumento del 1,93% derivado de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

La ANSES inició los pagos de las jubilaciones y pensiones de aquellos titulares que cobren haberes superiores a la mínima. (Foto: ANSES) Fuente: ANSES

¿Qué otras prestaciones aún restan entregarse durante noviembre?

Además de las pensiones y jubilaciones para beneficiarios que cobran por encima de la mínima, la ANSES prepara los depósitos para titulares de otras asignaciones, tales como:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por embarazo

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo