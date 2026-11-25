Cada vez que un conductor carga nafta en Argentina, no está incorporando al tanque únicamente un combustible de origen fósil. La mezcla contiene también bioetanol, un biocombustible que puede producirse a partir de materias primas vegetales. Aunque el porcentaje rara vez sea el primer dato que se mira antes de cargar, su presencia forma parte de la composición de las naftas comercializadas en el país.

¿Por qué se incorpora?

El Marco Regulatorio de Biocombustibles, establecido por la Ley 27.640, aprobada por el Congreso de la Nación Argentina, regula la elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles. La norma establece además a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y le asigna, entre otras funciones, la regulación y fiscalización de su producción, comercialización y uso.

Cuánto bioetanol tienen las naftas en Argentina

Uno de los datos centrales está establecido en el artículo 9 de la Ley 27.640. La norma dispone que todas las naftas comercializadas en el territorio argentino deben contener un 12% de bioetanol en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final.

La Resolución 614/2023 de la Secretaría de Energía retoma ese requisito y señala que el abastecimiento proviene de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y maíz.

Esa proporción también aparece en la ficha técnica de Shell V-Power Nafta grado 3 que la compañía utiliza para detallar su composición. De acuerdo con el material proporcionado por Shell, el combustible contiene un 12% de bioetanol, en cumplimiento de la legislación vigente.

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La ficha informa además un número de octano superior a 98 RON, menos de 10 mg/kg de azufre y señala que el producto está libre de aditivos metálicos.

La incorporación del bioetanol no responde únicamente a una característica técnica de una marca. En los fundamentos de la Resolución 614/2023, la Secretaría de Energía señala que los biocombustibles contribuyen a diversificar la matriz energética nacional y permiten agregar valor a materias primas del sector agroindustrial. El organismo también menciona entre sus objetivos la sustitución de importaciones y el aporte al cumplimiento de compromisos ambientales del país.

Qué otras características tiene Shell V-Power Nafta

En Shell V-Power Nafta, el bioetanol forma parte de una formulación con otros atributos específicos. El material técnico suministrado por Shell indica que el producto fue diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque y proteger frente a la acumulación de depósitos que pueden reducir el desempeño, incluidos aquellos presentes en las válvulas de admisión y los inyectores.

La compañía también destaca que la nueva formulación proporciona protección contra la corrosión y brinda más potencia y aceleración. Para evaluar este último atributo, Shell comparó su nafta de 98 RON con combustibles de menor octanaje, de 95 RON, en vehículos sensibles al octanaje. La empresa aclara que los efectos y beneficios pueden variar según el tipo, antigüedad y estado del vehículo, además del estilo y las condiciones de conducción.

El 12% de bioetanol de Shell V-Power Nafta, por lo tanto, no es un porcentaje definido exclusivamente por la marca, sino que coincide con el corte obligatorio establecido para las naftas comercializadas en Argentina.

Para el conductor, conocer este dato permite entender mejor qué contiene el combustible que llega al tanque.En el caso de Shell V- Power Nafta grado 3, esa proporción se integra a una fórmula de más de 98 RON que la marca orienta también a la limpieza de partes críticas y la protección contra depósitos y corrosión.

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