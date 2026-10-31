Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar la mancha de salsa o grasa en la ropa, según expertos

Cada vez que alguien se mancha ropa con salsa o grasa al comer, la reacción es limpiarlo con algún método casero trasladado de boca en boca por algún familiar como lo son el vinagre o el bicarbonato.

Sin embargo, la Iowa State University de Estados Unidos compartió un método con elementos caseros para tener buenos resultados a la hora de limpiar una mancha de estas características.

Cómo eliminar la mancha de salsa o grasa en la ropa, según expertos

Según la experta de la universidad con un máster en Textiles y Confección, Marlene Geiger, estas manchas a base de aceite requieren atención inmediata.

“Las manchas a base de aceite se oscurecen y se vuelven más visibles con el tiempo”, señala en la publicación Evita que las bacterias entren en tu cocina.

Para eliminar cualquier exceso de salsa o grasa, la experta recomienda lo siguiente:

Frotar suavemente detergente sobre la mancha para no dañar el tejido ni extender la mancha.

Dejarlo reposar durante 10 minutos .

Lavar con el agua más caliente que se pueda y que sea segura para la tela.

Secar.

Repetir el proceso si es necesario.

Cabe destacar que antes de lavarlo, conviene revisar la etiqueta de la prenda porque ahí se define la temperatura máxima del agua.

Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar la mancha de salsa o grasa en la ropa, según expertos Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En el caso de que se trate de una alfombra, aplicar una pequeña cantidad de detergente suave para platos, secar con un trapo limpio hasta que la mancha deje de transferirse al paño. Por último, limpiar con agua hasta que desaparezcan el detergente y la mancha.

Este método también sirve para manchas con manteca, jugo de la carne y cualquier aderezo para ensalada.

En conclusión, la clave está en actuar rápido, no refregar y dejar que el detergente haga su trabajo durante 10 minutos. De esta manera, la persona recuperará su prenda rápidamente.

Otras manchas frecuentes y cómo solucionarlas

La guía de la universidad también recomienda la limpieza de otras manchas frecuentes:

Vino tinto , en alfombras y tapizados: sal o bicarbonato para absorber. Echar agua sobre la mancha, dejar remojar por 10 minutos y con una toalla sacar el agua hasta que no queden manchas.

Vino blanco: lavar rápido porque los azúcares se vuelven marrones con el tiempo. Una cucharadita de detergente suave mezclado con una taza de agua. Aplicar la solución sobre la mancha y después pasar agua. Repetir hasta que desaparezca.

Frutas: agua fría y lavado rápido con oxígeno activo.

Con estos consejos avalados por una prestigiosa universidad, la persona sabrá cómo actuar en lo momentos desesperantes en los que se mancha.