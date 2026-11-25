Vivir más años también está cambiando la forma de pensar el bienestar. La adultez ya no puede asociarse únicamente con el descanso o el retiro: para muchas personas, esta etapa incluye movimiento, proyectos, encuentros y nuevas actividades. Esa transformación también modifica las decisiones cotidianas relacionadas con el cuidado personal.

Una investigación publicada en 2026 en Archives of Gerontology and Geriatrics analizó datos de 11.126 adultos de 50 años o más provenientes de tres grandes estudios longitudinales. Los investigadores encontraron que un índice de estilo de vida saludable se asociaba con una menor incidencia de incontinencia urinaria y que la actividad física regular también presentaba una asociación favorable.

El trabajo es especialmente interesante porque siguió a los participantes durante períodos de entre ocho y diez años. Sin embargo, sus resultados no permiten afirmar que hacer actividad física por sí solo evite la incontinencia: se trata de un estudio observacional y los investigadores señalan que otros factores también intervienen. La evidencia sí aporta una mirada actual sobre la importancia de sostener hábitos saludables durante el envejecimiento.

El bienestar se construye con rutinas posibles

La idea de una vida activa no exige mantener el mismo ritmo de décadas anteriores. Caminar, realizar una actividad recreativa, encontrarse con otras personas o incorporar movimiento a las tareas habituales pueden formar parte de una rutina sostenible. La clave está en encontrar actividades que tengan sentido para cada persona y puedan mantenerse en el tiempo.

Dos adultos mayores de viaje. Newsan-HIT

Otro estudio publicado en 2026 en BMC Geriatrics, realizado sobre más de 10.000 adultos mayores de Japón, analizó la relación entre vejiga hiperactiva y calidad de vida. Los investigadores encontraron que los síntomas más intensos se asociaban con mayores dificultades en algunas dimensiones de la vida cotidiana, especialmente en los casos de urgencia urinaria.

El dato permite poner el foco en una cuestión práctica: prestar atención a las necesidades del cuerpo puede ayudar a organizar mejor la rutina. No se trata de adaptar toda la vida a una situación determinada, sino de incorporar recursos que permitan continuar con las actividades elegidas y consultar cuando aparecen cambios que requieren evaluación.

Cuidarse también es elegir cómo disfrutar

Según HIT, desarrollada por Newsan acompaña a una generación adulta que busca mantenerse activa y cuenta con un portafolio de ropa interior descartable, pañales y apósitos. Algunos productos incorporan tecnología StayDry, indicador de humedad y control de olores, características vinculadas con absorción, organización y discreción.

La categoría puede formar parte de esa planificación personal de la misma manera que la ropa adecuada para una actividad, una botella de agua o cualquier otro elemento necesario para pasar varias horas fuera de casa. La protección queda en segundo plano mientras la atención vuelve a estar puesta en la actividad, el encuentro o el proyecto elegido.

El envejecimiento activo, en definitiva, no consiste en demostrar que los años no importan. Se trata de reconocer que una vida más larga también puede incluir más experiencias y que cada persona puede construir sus propias rutinas para disfrutarlas. En ese recorrido, contar con soluciones prácticas para las necesidades cotidianas puede contribuir a que el cuidado personal acompañe la vida, en lugar de definirla.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.