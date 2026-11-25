La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió todos los medicamentos que contienen rosiglitazona un principio activo indicado en tratamientos para la diabetes tipo 2. El organismo también ordenó retirar del mercado los productos disponibles en el país.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 7557/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma suspendió “la elaboración, comercialización, importación y uso del ingrediente farmacéutico rosiglitazona y de las especialidades medicinales que contengan rosiglitazona”.

Según los fundamentos de la resolución, el organismo recomendó reevaluar la permanencia del principio activo en el mercado “debido al riesgo de eventos adversos cardiovasculares”.

Los antecedentes internacionales

La ANMAT tomó como referencia el análisis de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que examinó estudios sobre la seguridad cardiovascular de la rosiglitazona. El regulador europeo concluyó que “la relación beneficio-riesgo de la rosiglitazona ya no es positiva”.

La EMA fundamentó esa conclusión en el “aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares” y en la imposibilidad de identificar “medidas factibles adicionales para minimizar el riesgo”.

La disposición señala además que agencias regulatorias de países incluidos en el Anexo I del Decreto 150/92 “han retirado el fármaco del mercado”. En América Latina, distintos organismos sanitarios suspendieron registros a partir de las evaluaciones europeas.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Archivo

El texto oficial también menciona que el laboratorio titular del producto innovador dejó de vender el fármaco en Canadá, Australia y Estados Unidos.

La ANMAT consultó VigiBase, la base mundial de farmacovigilancia del Uppsala Monitoring Centre, donde encontró 93.204 reportes vinculados con la rosiglitazona.

Cerca del 70% de esas notificaciones correspondió a “ Trastornos Cardíacos ” . Las reacciones adversas más frecuentes fueron el “infarto de miocardio” y la “insuficiencia cardíaca congestiva”, de acuerdo con la disposición.

Cuál es el único producto vigente en el país

En la Argentina, los productos con rosiglitazona como monodroga o combinada con metformina ya habían salido del mercado. En 2018, el titular de esos registros pidió cancelar los certificados correspondientes.

Sin embargo, la ANMAT detectó que un medicamento con ese ingrediente activo seguía vigente y en venta: GLIMIDE 8 MG, de Laboratorio Beta S.A. El producto contaba con el Certificado N° 48.816.

La norma ordenó cancelar “la autorización de comercialización y la correspondiente inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales” de todos los productos que contengan el principio activo.

Además, obligó a los laboratorios a “efectuar el retiro inmediato del mercado de sus productos”. Las empresas deberán acreditar el cumplimiento de esa obligación ante el Instituto Nacional de Medicamentos.